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prognoza za zimu i leto 2027

prognoza za zimu i leto 2027

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Prema tradicionalnim grčkim meteorološkim posmatranjima, zimsku sezonu 2026/2027. moglo bi da karakterišu nekoliko hladnih perioda i snežnih padavina, a dva produžena toplotna talasa mogla bi da se jave tokom leta 2027. godine.

Prognoziraju se snežne padavine oko Božića i ekstremne letnje vrućine.

Kako piše mađarski portal Ruzs, grčko predviđanje vremena je vekovna tradicija dugoročnog posmatranja vremena, čiji sledbenici pokušavaju da zaključe o vremenu za naredne mesece na osnovu određenih dana u godini.

Prema prognozi povezanoj sa imenom Fani Hadžigriva, predstojeća zima i leto 2027. godine takođe mogu sadržati ekstremne vremenske promene.

Važno je napomenuti, međutim, da ova prognoza nije zamena za zvanične meteorološke prognoze. Tačne vremenske prognoze za nekoliko meseci ili čak godinu dana unapred imaju ograničenu naučnu pouzdanost.

Snežne padavine i hladni talasi mogu karakterisati zimu

Prognoza predviđa značajne temperaturne fluktuacije i više hladnih perioda u predstojećoj zimskoj sezoni. Prognoza predviđa česte snežne padavine, posebno u planinskim i poluplaninskim predelima Evrope, ali u nekim periodima sneg se može pojaviti i u nižim regionima.

Prema predviđanju, jedno od najzanimljivijih doba zime moglo bi biti oko Božića. Međutim, tačne lokacije i trajanje snežnih padavina još uvek se ne mogu pouzdano utvrditi tokom tako dugog vremenskog perioda.

Još jedan hladni talas bi mogao stići u januaru

Prema prognozi, januar 2027. godine bi takođe mogao doneti zimsko vreme. Nakon privremenog olakšanja početkom meseca, ponovo može uslediti hladan i kišovit period .

Jedan od istaknutih vremenskih prizora u prognozi očekuje se između 23. i 25. januara. Prognoza ukazuje na značajan pad temperature i mogućnost snežnih padavina čak i u područjima velike ravnice.

Krajem zime, u poslednjih deset dana februara, može doći do još jednog jakog hladnog talasa, pre svega u severnim regionima.

Međutim, ovo je tradicionalna, dugoročna procena, a ne sigurna meteorološka prognoza.

Dva velika toplotna talasa mogla bi se dogoditi tokom leta 2027

Prema prognozi, leto bi moglo da pokaže sasvim drugačije lice - hladne zimske mesece mogla bi da zameni izvanredna toplina.

Prognoza ističe dva produžena toplotna talasa:

5–25. jul: Duži period visokih temperatura, tokom kojeg se može razviti prvi značajan letnji toplotni talas.

Između 7. i 8. avgusta i 18. avgusta: Drugi, predviđa se još intenzivniji toplotni talas može stići, posebno u unutrašnjosti zemalja.

Letnje vrućine, poput ovogodišnjih, mogle bi predstavljati ozbiljan izazov za stanovništvo i infrastrukturu ako se očekivanja ispune. Međutim, tačne vrednosti temperature i stvarno trajanje toplotnih talasa ne mogu se pouzdano predvideti u tako dalekom datumu.

I telefoni mogu da dožive toplotni udar Foto: Shutterstock

Mogu se desiti iznenadne promene

Ponavljajući element prognoze je brza i nagla promena vremena: hladne talase mogu pratiti blaži periodi, a leti, nakon upornih vrućina, može doći do iznenadnog zahlađenja i jačih vremenskih prilika.

Grčko predviđanje vremena je vredna kulturna tradicija koja nudi mnogo uzbudljivih uvida u svet grčkih narodnih posmatranja vremena.