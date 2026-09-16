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Napori na suzbijanju ebole u ​​istočnom delu Konga počinju da daju rezultate, ali je epidemija i dalje ogromna i biće potrebno više meseci da se stavi pod kontrolu, saopštili su danas zvaničnici Ujedinjenih nacija.

"To je i dalje smrtonosna i ogromna epidemija. Postoje određeni pomaci, ali ipak, u drugim oblastima i dalje beležimo porast broja slučajeva", rekao je Žilijen Harneis, specijalni koordinator UN za ebolu, na konferenciji za novinare u Ženevi, prenosi Rojters.

Ebola u DR Kongo, spaljeni šatori za izolaciju zaraženih Foto: Dirole Lotsima Dieudonne/AP, Moses Sawasawa/AP

Na pitanje o izveštajima da je epidemija dostigla prekretnicu, Olivije le Polen iz Svetske zdravstvene organizacije rekao je da je prerano sa sigurnošću tvrditi da je prošao vrhunac.

Broj potvrđenih slučajeva obolelih od ebole u Demokratskoj Republici Kongo, prema poslednjim podacima, povećao se na više od 7.000, uključujući skoro 3.400 smrtnih slučajeva od te bolesti.

(Kurir.rs/Euronews)

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