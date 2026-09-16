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Napori na suzbijanju ebole u ​​istočnom delu Konga počinju da daju rezultate, ali je epidemija i dalje ogromna i biće potrebno više meseci da se stavi pod kontrolu, saopštili su danas zvaničnici Ujedinjenih nacija.

"To je i dalje smrtonosna i ogromna epidemija. Postoje određeni pomaci, ali ipak, u drugim oblastima i dalje beležimo porast broja slučajeva", rekao je Žilijen Harneis, specijalni koordinator UN za ebolu, na konferenciji za novinare u Ženevi, prenosi Rojters.

1/19 Vidi galeriju Ebola u DR Kongo, spaljeni šatori za izolaciju zaraženih Foto: Dirole Lotsima Dieudonne/AP, Moses Sawasawa/AP

Na pitanje o izveštajima da je epidemija dostigla prekretnicu, Olivije le Polen iz Svetske zdravstvene organizacije rekao je da je prerano sa sigurnošću tvrditi da je prošao vrhunac.