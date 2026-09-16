DRAMATIČNO UPOZORENJE UN: Smrtonosna zaraza i dalje seje smrt u ovoj državi– 3.400 mrtvih, epidemija izmakla kontroli!
- UN navodi da napori na suzbijanju ebole u istočnom Kongu daju prve rezultate, ali da će za kontrolu epidemije biti potrebno još nekoliko meseci.
- SZO poručuje da je prerano tvrditi da je epidemija dostigla vrhunac, jer u pojedinim oblastima i dalje raste broj obolelih.
Napori na suzbijanju ebole u istočnom delu Konga počinju da daju rezultate, ali je epidemija i dalje ogromna i biće potrebno više meseci da se stavi pod kontrolu, saopštili su danas zvaničnici Ujedinjenih nacija.
"To je i dalje smrtonosna i ogromna epidemija. Postoje određeni pomaci, ali ipak, u drugim oblastima i dalje beležimo porast broja slučajeva", rekao je Žilijen Harneis, specijalni koordinator UN za ebolu, na konferenciji za novinare u Ženevi, prenosi Rojters.
Na pitanje o izveštajima da je epidemija dostigla prekretnicu, Olivije le Polen iz Svetske zdravstvene organizacije rekao je da je prerano sa sigurnošću tvrditi da je prošao vrhunac.
Broj potvrđenih slučajeva obolelih od ebole u Demokratskoj Republici Kongo, prema poslednjim podacima, povećao se na više od 7.000, uključujući skoro 3.400 smrtnih slučajeva od te bolesti.
(Kurir.rs/Euronews)