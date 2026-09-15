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Veliki prekid rada pogodio je delove holandske železničke mreže rano u utorak, a kompanija koja održava železničku infrastrukturu te zemlje saopštila je da uzrok tretira kao moguću sabotažu.

Joke van der Krajsen, portparolka kompanije za infrastrukturu Prorail, izjavila je za Ašosijeted pres da je do poremećaja došlo na 24 lokacije: "Na nekoliko lokacija pronađen je materijal. Čini se da je ovaj materijal namerno postavljen na koloseke. Sumnjamo na sabotažu. Policija je trenutno uključena i aktivno istražuje uzrok i razloge koji stoje iza ovoga".

Portparolka policije Marlus Veselink potvrdila je da je istraga u toku, ali je odbila da pruži više detalja. Rekla je da joj nije poznato da je bilo ko preuzeo odgovornost.

Razmer poremećaja i pogođene linije

Stotine hiljada putnika koristi železničku mrežu svakog dana. Obustave u utorak pogodile su hiljade putnika uglavnom u centralnim i istočnim delovima Holandije, ali je problem takođe uticao na pojedine linije u najprometnijim zapadnim regionima zemlje.

Nacionalna železnička kompanija NS saopštila je da su železnički putevi oko centralnih gradova Zvole, Deventer i Amersfort bili teško pogođeni u vreme jutarnjeg špica.

"Još uvek nije jasno koliko će vremena biti potrebno da se železnički saobraćaj vrati u normalu", navela je kompanija NS u poruci putnicima.

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