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Nemačku večeras i tokom noći očekuje nagla promena vremena. Sa severozapada stiže hladni front koji će doneti snažne grmljavinske oluje, obilnu kišu, grad i olujne udare vetra, a meteorolozi upozoravaju da su moguće i superćelijske oluje.

Nemačka meteorološka služba DWD upozorava da će se prve jače oluje razviti večeras na severozapadu zemlje, a tokom noći između utorka i srede proširiće se preko severne polovine Nemačke.

DWD navodi da je uz grmljavinu moguća jaka kiša sa oko 25 litara po kvadratnom metru, udari vetra do 85 kilometara na sat i sitan grad. Lokalno postoji mogućnost i znatno jačeg nevremena, pri čemu bi za nekoliko sati moglo da padne oko 40 litara kiše po kvadratnom metru.

1/3 Vidi galeriju Superćelijska oluja u Argentini Foto: screenshot X/SurTormentas

Moguće i superćelije

Prema najnovijoj prognozi Weather.coma, koju prenosi Focus, prve oluje mogle bi da se razviju oko 22 časa. Tokom noći očekuje se formiranje grmljavinske linije koja će se protezati od Porajnja prema Baltičkom moru.

Meteorolog Jan Šenk navodi da bi unutar te linije mogle da nastanu i pojedinačne superćelije, odnosno snažne rotirajuće grmljavinske oluje. Razlog su velike razlike u brzini i smeru vetra na različitim visinama, koje mogu da dovedu do rotacije olujnih oblaka.

Prema toj prognozi, područje od Kelna prema Hamburgu moglo bi tokom noći da pogodi snažno grmljavinsko nevreme. Do srede ujutru oluje i jaka kiša očekuju se od Kasela preko Hanovera sve do ostrva Rigen.

DWD takođe za pojedine delove severne i istočne Nemačke predviđa intenzivne pljuskove. Za Brandenburg i Berlin, na primer, navodi se mogućnost da za kratko vreme padne oko 25 litara kiše po kvadratnom metru, uz udare vetra između 70 i 80 kilometara na sat i grad.

U sredu novi talas na jugu

Oluje bi tokom srede trebalo da se premeštaju prema jugu i istoku zemlje. Weather.com navodi da bi od oko 16 časova na području između Štutgarta, Nirnberga i Pasaua mogle da se razviju nove oluje sa potencijalom za snažno nevreme.

Ponovo su mogući jaki pljuskovi, olujni udari vetra i grad, a meteorolozi ne isključuju ni nove superćelije. Prema toj prognozi, oluje u sredu uveče mogle bi da budu jače od onih koje će Nemačku pogoditi tokom noći.

DWD za jug Nemačke takođe najavljuje grmljavinu. Na području između Alpa i Bavarske šume mogući su kratkotrajni pljuskovi sa oko 20 litara kiše po kvadratnom metru, sitan grad i udari vetra od 60 do 70 kilometara na sat.

Uz Alpe se od srede posle podne do četvrtka ujutru očekuje između 30 i 40 litara kiše po kvadratnom metru, a lokalno i više.