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Finska obezbeđuje Ukrajini svoj 34. paket vojne pomoći, vredan približno 290 miliona evra, prenosi Ukrinform pozivajući se na zvanični sajt Ministarstva odbrane Finske.

- Finska nastavlja da podržava Ukrajinu dok se brani od nezakonite agresije Rusije. Tokom celog rata pružali smo Ukrajini materijalnu pomoć u skladu sa njenim potrebama - izjavio je finski ministar odbrane Anti Hakanen.

Novi paket pomoći uključuje opremu koja je Ukrajini hitno potrebna.

Drugi po veličini paket pomoći

Prema navodima ministarstva, po svojoj vrednosti ovo je drugi po veličini paket koji je Finska pružila Ukrajini. Prema njegovim rečima, pored isporuke odbrambenog materijala iz sopstvenih zaliha, Finska je za Ukrajinu kupovala i proizvode od fimbrijske vojne industrije, od kojih su neki obuhvaćeni ovim paketom pomoći.

- Na taj način, podrška Finske Ukrajini doprineće i jačanju kapaciteta naše sopstvene odbrambene industrije - napomenuo je Hakanen.

Ukupna vrednost odbrambenog materijala koji je Finska obezbedila Ukrajini dostigla je 3,6 milijardi evra.

Ministarstvo odbrane je naglasilo da, iz razloga operativne bezbednosti, neće biti navedeno više detalja o sadržaju paketa pomoći, načinu isporuke niti rasporedu isporuke.

Takođe se navodi da su pri donošenju odluke o pružanju pomoći uzete u obzir kako potrebe Ukrajine, tako i resursi kojima raspolažu Finske odbrambene snage.