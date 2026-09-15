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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je još jedno uspešno testiranje presretača dizajniranog za borbu protiv ruskih drona na mlazni pogon, napomenuvši da pojedini aspekti njegovog navođenja još uvek moraju da se usavrše.

Ukrinform ovo prenosi pozivajući se na objavu Zelenskog na Fejsbuku.

- Danas je održan brifing vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Mihajla Drapatija o novom dostignuću naših proizvođača: uspešno je testiran još jedan presretač dizajniran za borbu protiv ruskih drona na mlazni pogon. "Šahid" je uspešno presretnut, ali pojedine aspekte navođenja presretača treba usavršiti. Nastavljamo rad, potrebno je još vremena - rekao je Zelenski.

1/4 Vidi galeriju Šahid dronovi Foto: Shutterstock, Russian Defense Ministry / Hando / AFP / Profimedia, Anelo/Shutterstock, Printscreen YouTube

On je naveo da je zajedno sa ministrom odbrane Jevhenom Hmarom razgovarao o "daljim vojnim operacijama i našim sposobnostima za udare na velikim udaljenostima".

1/3 Vidi galeriju Volodmir Zelenski, Jevhen Hmara i Mihail Drapatij Foto: Facebook Printscreen

Određeni priritetni ciljevi

Zelenski je rekao da je zajedno sa Hmarom i Drapatijem odredio naredne prioritetne ciljeve, potrebna sredstva za tu svrhu i neophodne pripreme.

- Rezultati naših udara na velike udaljenosti usmerenih na ruski naftni sektor, koji pokreće njihove ratne napore, značajni su i to je upravo ono što pruža neophodnu polugu za diplomatiju - objasnio je ukrajinski predsednik.

Ukrajina je spremna da preduzme sopstvene korake ka deeskalaciji, ali partneri moraju osigurati da Rusija u dobroj veri sprovodi sopstvene mere deeskalacije u vezi sa našom kritičnom infrastrukturom — dugoročno i pouzdano, napisao je Zelenski.