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Britanac Gevin Torp (42) osuđen je na 23 meseca zatvora nakon što je u naletu besa automobilom krenuo na vozilo u kojem se nalazila žena koja je prethodno odbila da ode sa njim.

Incident se dogodio 15. juna ispred paba The Park u Bredfordu, u Zapadnom Jorkširu, u Engleskoj, a dramatične trenutke zabeležile su nadzorne kamere.

Sud je čuo da se Torp te večeri neprimereno ponašao prema ženi, koja je nakon incidenta unutar lokala odlučila da ne ode sa njim. Umesto toga, zamolila je dvojicu muškaraca da je povezu.

Na snimku se vidi crni Land Rover sa troje ljudi kako izlazi sa parking mesta i kreće prema izlazu. U tom trenutku Torp, kako je navedeno na sudu, "vođen besom i ljutnjom", velikom brzinom kreće svojim crnim terencem prema njihovom automobilu.

Terencem udarao automobile, pa se zakucao u objekat

Torp je velikom brzinom vozeći unazad udario u automobil u kojem se nalazila žena, od siline udara odbacivši vozilo unazad.

Dvojica muškaraca uspela su da izađu iz automobila, nakon čega je Torp ponovo velikom brzinom krenuo unazad. Za dlaku je promašio njihovo vozilo, a zatim udario u drugi parkirani automobil.

Muškarci su morali da se sklone sa puta dok se terenac kretao prema njima.

Torpov Rendž Rover r potom je udario u kameni pomoćni objekat, pri čemu se deo građevine urušio.

Nakon toga je izašao iz automobila, opsovao dvojicu muškaraca, bacio ciglu prema njima i pobegao sa mesta događaja.

Policija je oko 21.37 dobila prijavu o sudaru. Jedna žena zadobila je lakše povrede, dok je jedan muškarac zbog bolova u vratu i leđima morao da ode u bolnicu na rendgenski pregled.

Sud: Bio je to napad iz osvete i ljubomore

Torp, koji radi kao lični trener, osuđen je pred Krunskim sudom u Bredfordu na 23 meseca zatvora nakon što je priznao opasnu vožnju, oštećenje tuđe imovine i napad kojim je naneta telesna povreda.

Sudija Patrik Palmer rekao je prilikom izricanja kazne da je "možda samo sreća" što niko nije ozbiljno povređen.

Tužiteljka Elizabet Nobl rekla je da je reč o "napadu iz osvete koji je proistekao iz ljubomore i nezadovoljstva" zbog postupka žene.

"Bio je svakako nepromišljen kada je krenuo unazad prema automobilu. Meta je bilo vozilo jer se žena nalazila u njemu", rekla je ona.

Sudija je Torpu zabranio upravljanje vozilima na tri godine i naložio mu da položi prošireni vozački ispit pre nego što ponovo dobije pravo da sedne za volan.

Njegove postupke opisao je kao "sasvim namerne".

"Ovo je krivično delo proisteklo iz besa i ljutnje. Sada već imate značajan niz krivičnih dela počinjenih pod uticajem besa", rekao je sudija.