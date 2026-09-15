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Indijski zvaničnici našli su se na meti podsmeha na internetu nakon što su se pojavili snimci na kojima jedu orašaste plodove tokom govora stranih lidera na samitu BRIKS-a.

Na snimku koji se masovno deli vidi se portparol indijskog Ministarstva spoljnih poslova Randir Džajsval kako više puta poseže za kutijom sa orašastim plodovima dok je iranski predsednik Masud Pezeškijan držao govor.

Na snimku se vidi kako Džajsval nekoliko puta uzima grickalice iz kutije i liže prste pre nego što ponovo posegne za njima, a snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama.

Njegovo neprestano grickanje izazvalo je brojne reakcije korisnika platforme X, koji su se šalili na račun njegovih učestalih posezanja za kutijom i ponašanja za stolom.

Doval jeo tokom Putinovog govora

Pojavio se i odvojeni snimak na kojem se vidi indijski savetnik za nacionalnu bezbednost Adžit Doval kako jede suvo voće dok je ruski predsednik Vladimir Putin govorio na samitu.

Dva snimka pretvorila su inače formalna dešavanja na skupu BRIKS-a u izvor šala na internetu i kritika na račun indijskih zvaničnika.