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Američki državni tužilac Tod Blanš obećao je da će savezna vlada nastaviti da objavljuje dokumente povezane sa terorističkim napadima 11. septembra 2001. godine, ističući da materijali koji su i dalje poverljivi nisu skriveni kako bi se zaštitila Saudijska Arabija ili bilo koja druga država.

"Jedna stvar koju sigurno ne radimo jeste da štitimo ljude", rekao je Blanš u ekskluzivnom intervjuu za CBS News.

"Razlog zbog kojeg ne objavljujemo dokumente nema nikakve veze sa zaštitom bilo koje vlade ili bilo kog entiteta. Radi se isključivo o zaštiti zaista poverljivih informacija", dodao je.

Blanš se oglasio u ponedeljak nakon obnovljenog pritiska porodica žrtava 11. septembra, od kojih su se neke direktno obratile Trampovoj administraciji tokom obeležavanja 25. godišnjice napada u petak.

One su zatražile objavljivanje dokumenata bez redigovanih delova, javno optužujući uzastopne američke administracije da su skrivale dokaze povezane sa Saudijskom Arabijom.

Hiljade članova porodica žrtava 11. septembra već godinama vode sudski spor protiv Saudijske Arabije zbog moguće podrške koju su pojedinci povezani sa tom zemljom pružili otmičarima aviona.

1/5 Vidi galeriju Teroristički napad 11. septembra na Svetski trgovinski centar u Njujorku. Foto: Greg Semendinger/NYPD / Shutterstock Editorial / Profimedia

Snimak čoveka povezanog sa otmičarima izazvao sumnje

Zahvaljujući toj tužbi, tokom prethodnih godina u javnost su dospele nove informacije.

Emisija "60 Minuta" prošle godine je otkrila nove dokaze o Omaru el Bajumiju, čoveku koji se sastao sa dvojicom otmičara i pomogao im da pronađu smeštaj u San Dijegu.

Bajumi je tvrdio da ih je upoznao slučajno, ali porodice žrtava veruju da je imao dublje veze sa njima, kao i sa saudijskom vladom.

Godinama nakon napada, zahvaljujući tužbi porodica objavljen je snimak na kojem Bajumi snima ulaze u američki Kapitol, pokazuje njegov položaj u odnosu na Vašingtonski spomenik i u pojedinim trenucima pominje "plan".

Pored snimka Kapitola, u Bajumijevom stanu u Velikoj Britaniji pronađeni su skica aviona i matematička formula, koji su još 2001. godine predati FBI-ju.

Jedan terenski istražitelj FBI-ja rekao je za "60 Minuta" da nije ni znao za postojanje skice sve dok nije trebalo da bude arhivirana ili uništena.

Kada je došao do nje, pokazao ju je stručnjacima za avijaciju, koji su mu rekli da bi pilot mogao da koristi formulu kako bi izračunao brzinu spuštanja potrebnu za udar u metu na horizontu.

Ti dokazi nikada nisu bili prosleđeni terenskim agentima FBI-ja koji su radili na slučaju, niti najvišim obaveštajnim zvaničnicima.

Istražitelji već dugo veruju da je Kapitol možda bio planirana meta leta 93, koji se srušio na polje u Pensilvaniji nakon što su putnici pokušali da savladaju otmičare.

Predsednik Donald Tramp upitan je u nedelju o zahtevima porodica žrtava dok se pripremao za povratak u Vašington iz Irske.

"Pogledaću to kada se vratim", rekao je novinarima.

1/16 Vidi galeriju Kule bliznakinje teroristički napad Foto: Profimedia

Blanš: Biće objavljeno još dokumenata

Blanš je u ponedeljak rekao da će dodatni dokumenti biti objavljeni, ali nije naveo kada će se to dogoditi.

"Ponekad postoje dokumenti koji su označeni kao poverljivi, a ne bi trebalo da budu. Upravo takve ćemo objaviti", rekao je.

Na pitanje šta mogu da očekuju porodice koje i dalje traže odgovore, direktno im se obratio.

"Biće objavljeno još dokumenata. Porodicama koje i dalje traže odgovore poručujem da ih tražimo i mi. I to je ono što ćemo im pružiti", rekao je Blanš.

Teri Strada, predsednica organizacije Families United, čiji je suprug Tom poginuo u Severnoj kuli Svetskog trgovinskog centra 11. septembra, iskoristila je godišnje čitanje imena žrtava kako bi kritikovala prethodne administracije zbog neuspeha da porodicama pruže informacije o mogućim saudijskim vezama sa napadačima.

"Već 25 godina, administracija za administracijom, uključujući lidere koji su danas ovde pred nama, birala je da štiti Saudijce umesto da stane uz porodice žrtava 11. septembra", rekla je Strada.

Ona se direktno obratila Trampovoj administraciji, tražeći od potpredsednika Džej Di Vensa, koji je prisustvovao ceremoniji u Njujorku, da prenese poruku porodica u Vašington.

Pozvala je potpredsednika da izvrši pritisak na Saudijsku Arabiju zbog njenih negiranja, opisujući način na koji je američka vlada postupala tokom proteklih 25 godina kao "jednu izdaju za drugom".

Nećak Lise Mari Teri, direktorke kompanije Marsh McLennan koja je poginula u Svetskom trgovinskom centru, direktno se obratio Trampu tokom svog izlaska za mikrofon.

"Predsedniče Tramp, vi ste naša poslednja nada", rekao je.

Petnaest od 19 otmičara bili su državljani Saudijske Arabije

Više od dve decenije traju pitanja o tome kakvu su pomoć dvojica otmičara dobila nakon dolaska u Kaliforniju i da li su ljudi povezani sa saudijskom vladom imali bilo kakvu ulogu u njihovom putovanju.

Petnaest od 19 otmičara koji su učestvovali u napadima 11. septembra bili su državljani Saudijske Arabije, iako je Rijad više puta negirao da je saudijska vlada bila direktno umešana.

Komisija za 11. septembar je 2004. godine zaključila da nema dokaza da su saudijska vlada kao institucija ili visoki saudijski zvaničnici pojedinačno finansirali Al Kaidu.

Komisija je, međutim, ostavila otvorenom mogućnost da su dobrotvorne organizacije koje su uživale značajnu podršku saudijske vlade preusmeravale sredstva Al Kaidi.

U avgustu 2025. godine, američki okružni sudija Džordž B. Danijels odbio je zahtev Saudijske Arabije da tužba bude odbačena. Zaključio je da su porodice predstavile dovoljno dokaza da postupak može da bude nastavljen, uključujući dokaze koji se odnose na saudijske državljane Omara el Bajumija i Fahada el Tumeirija, kao i pomoć pruženu otmičarima Navafu el Hazmiju i Halidu el Mihdaru nakon njihovog dolaska u Kaliforniju u januaru 2000. godine.

CIA je u petak objavila novu grupu obaveštajnih dokumenata povezanih sa 11. septembrom. Direktor CIA Džon Retklif skinuo je oznaku tajnosti sa 71 dokumenta iz dnevnih predsedničkih obaveštajnih izveštaja, koji obuhvataju period od godina pre napada do dana nakon njih.

Agencija je to opisala kao najveće pojedinačno objavljivanje deklasifikovanog predsedničkog obaveštajnog materijala CIA povezanog sa 11. septembrom.

Dokumenti sadrže različite procene o Osami bin Ladenu i Al Kaidi, kao i upozorenja o mogućim napadima.

Ipak, ti nedavno objavljeni dokumenti nisu isti materijali čije objavljivanje porodice žrtava zahtevaju zbog mogućih veza sa Saudijskom Arabijom.

Blanš je rekao da pojedini dokumenti ostaju poverljivi iz opravdanih razloga nacionalne bezbednosti, ali je odbacio tvrdnje da američka vlada zadržava materijal kako bi zaštitila neku drugu državu.