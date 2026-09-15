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Poljska ojačava svoje granične prelaze sa Ukrajinom, izjavio je u utorak ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš, nakon što su tokom vikenda ruski dronovi pogodili ciljeve svega nekoliko kilometara od granice te članice NATO-a.

Ruska bespilotna letelica pogodila je u nedelju putnički voz na ukrajinsko-poljskoj granici, dok je druga pogodila kamion na obližnjoj benzinskoj pumpi.

Granična straža kasnije je saopštila da je morala da obustavi saobraćaj preko granice, evakuiše ljude iz njihovih vozila i uputi ih da potraže zaklon.

"Nedavni događaji pokazuju da ruski postupci ugrožavaju bezbednost cele Evrope. U skladu sa odlukom naše vlade, jača se infrastruktura koju koristi granična straža", napisao je Kosinjak-Kamiš na platformi X.

"Vojnici 18. inženjerijskog puka već obavljaju zadatke kojima će biti ojačane kontrolne tačke i infrastruktura u blizini poljsko-ukrajinske granice", dodao je.

poljska vojska Foto: Printscreen/Youtube, Shutterstock, Jaap Arriens/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Grade utvrđenja, osmatračnice i stražarske položaje

Komanda poljske vojske u odvojenoj objavi navela je da inženjerijske jedinice grade granična utvrđenja u obliku sklopivih kontejnera obloženih žičanom mrežom, koji mogu da se napune peskom ili šljunkom i služe kao zaštita od eksplozija ili kao potporne konstrukcije.

Građevinski radovi uključuju i podizanje osmatračnica i stražarskih položaja u blizini poljsko-ukrajinske granice, kod graničnih prelaza Dorohusk, Medika i Korčova, navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs/Reuters)

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