Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nakon što su istočno od jezera Štajnhuder Mer pronađeni delovi srušenog drona, u toku je velika policijska akcija. Brojni policajci trenutno tragaju za dodatnim delovima letelice.

Prema navodima Pokrajinske kriminalističke policije (LKA), dron se srušio na nenaseljenu otvorenu površinu.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da se mesto pada nalazi svega kilometar od vojne vazduhoplovne baze Bundesvera u Vunstorfu. Bundesver je tu informaciju potvrdio za BILD.

Pošto je područje na kojem se obavlja potraga veoma veliko, na terenu se nalazi veliki broj pripadnika policije. U tom regionu nalazi se i vojni aerodrom Vunstorf u Donjoj Saksoniji.

Istražitelji su za pronalazak delova drona znali još od ponedeljka. Prema navodima LKA, za sada nema naznaka da postoji opasnost po stanovništvo. Potraga se, ipak, nastavlja.

I dalje nije poznato kome dron pripada niti odakle je došao. Istražitelji nameravaju da pronađu i obezbede dodatne delove letelice, a zatim ih analiziraju.