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Moskva će brzo reagovati na proterivanje diplomata iz Mađarske, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

„Postoji 100 odsto šansi da će biti dat odgovor. Ne mogu sada reći na koji će se tačno parametar to odnositi, jer je to stvar naše međuresorne odluke“, rekla je ona na brifingu.

Zaharova je ranije upozorila da će reakcija biti oštra i bolna.

Prošle nedelje, mađarska ministarka spoljnih poslova Anita Orban objavila je proterivanje deset zaposlenih u ruskoj diplomatskoj misiji. Tvrdila je da su se bavili aktivnostima koje su neprihvatljive za diplomate prema Bečkoj konvenciji. Međutim, insistirala je da to ne znači prekid diplomatskih odnosa.

Posle promene vlade, Budimpešta je objavila nameru da održi pragmatične odnose sa Rusijom. Posebno je novi premijer, Peter Mađar, naglasio važnost saradnje u snabdevanju energentima za republiku.

Međutim, njegov proevropski kurs se razlikuje od politike Viktora Orbana, koji se aktivno protivio antiruskim sankcijama i održavao bliske ekonomske veze sa Moskvom.

Mađarsko Ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je Rusiju značajnom silom i potvrdilo da još uvek nema planove da isporučuje oružje Ukrajini.