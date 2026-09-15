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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiodržao je danas sastanak Štaba vrhovnog komandanta, na kojem je bilo reči o ugovorima za proizvodnju sistema zaštite kritične infrastrukture i logistike, kao i o potrebama ukrajinskih železnica, mreže benzinskih stanica i drugih kritičnih preduzeća.

On je dodao da su detaljno analizirane potrebe Ukrželeznice, mreže benzinskih stanica i preduzeća koja su, kako je ocenio, posebno značajne mete ruskih napada.

Zelenski je naveo da su na sastanku predstavljeni izveštaji obaveštajnih službi o ciljevima na koje je "usmerena ruska pažnja u planovima za napade".

"Postoje rešenja za zaštitu. Posebno ćemo značajno ojačati komponentu elektronskog ratovanja i povećati obim nabavki - ugovori su potvrđeni", napisao je Zelenski na Fejsbuku.

On je najavio i promenu organizacije rada mobilnih vatrenih grupa i položaja protivvazdušne odbrane.

Foto: Shuttestock, Beta/Damir Seničar

Zelenski je napomenuo da je ukrajinskom Ministarstvu finansija naložio da obezbedi dodatna sredstva za potrebe logistike i zahvalio partnerima koji rade na obezbeđivanju nesmetanog funkcionisanja železničkog saobraćaja.

Na sastanku je bilo reči i o izazovima i mogućim zajedničkim merama sa partnerima u cilju bezbednosti logistike u pograničnim oblastima prema zemljama Evropske unije i Moldaviji.

Istakao je da je važno da se nastavi podrška međunarodnih partnera Ukrželeznici, kao i da je podrže državne banke.

"Vlada Ukrajine priprema odluke o rezervnim logističkim pravcima u oblastima u blizini fronta, a razrađeni su algoritmi za kombinovanje železničkih i autobusnih ruta", rekao je Zelenski.

Zelenski je prethodno izjavio da je uspešno obavljeno još jedno testiranje presretača namenjenog za borbu protiv ruskih bespilotnih letelica na mlazni pogon, ali je istovremeno ukazao da je potrebno dodatno unaprediti pojedine aspekte njegovog upravljanja.