URSULA FON DER LAJEN: Rusija ponovo pokazuje neodgovorno i opasno ponašanje prema Evropi
- Navela je da je ruski ratni brod ispalio signalne rakete blizu danskog helikoptera, dok je dron iz pravca Belorusije ušao u litvanski vazdušni prostor i oboren je.
- Poručila je da EU jača odbranu sa NATO i pojačava pritisak na Rusiju.
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajenocenila je danas da je Rusija ponovo pokazala "neodgovorno i opasno ponašanje" prema Evropi, navodeći kao primere incident sa ruskim ratnim brodom u blizini Danske i ulazak drona u vazdušni prostor Litvanije.
"Ruski ratni brod ispalio je signalne rakete opasno blizu danskog helikoptera", navela je Fon der Lajen u objavi na društvenoj mreži Iks.
Ona je dodala da je dron ušao u vazdušni prostor Litvanije, nakon čega su ga, kako je navela, uništili lovci NATO.
"Ovo nisu izolovani incidenti. Oni su deo šireg obrasca ruske agresije i provokacija prema Evropi, kojima se testiraju naša spremnost i odlučnost“, ocenila je predsednica Evropske komisije.
Fon der Lajen je poručila da će odlučnost Evrope, kako je navela, biti sve snažnija.
"Jačamo naše zajedničko odvraćanje i odbranu, zajedno sa NATO, i pojačavamo pritisak na Rusiju", navela je Fon der Lajen.
Bespilotna letelica koju su u ponedeljak oborili avioni NATO misije vazdušne policije u blizini litvanskog sela Pratkunaj ušla je u Litvaniju iz pravca Belorusije, objavili su litvanski mediji.
Takođe, ruska fregata je istog dana ispalila signalne rakete u pravcu višenamenskog helikoptera AS-550 Fennec danskog ratnog vazduhoplovstva dok se helikopter nalazio u međunarodnim vodama Baltičkog mora.
Kurir.rs/Agencije