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"Ruski ratni brod ispalio je signalne rakete opasno blizu danskog helikoptera", navela je Fon der Lajen u objavi na društvenoj mreži Iks.

Ona je dodala da je dron ušao u vazdušni prostor Litvanije, nakon čega su ga, kako je navela, uništili lovci NATO.

"Ovo nisu izolovani incidenti. Oni su deo šireg obrasca ruske agresije i provokacija prema Evropi, kojima se testiraju naša spremnost i odlučnost“, ocenila je predsednica Evropske komisije.

Fon der Lajen je poručila da će odlučnost Evrope, kako je navela, biti sve snažnija.

"Jačamo naše zajedničko odvraćanje i odbranu, zajedno sa NATO, i pojačavamo pritisak na Rusiju", navela je Fon der Lajen.

Bespilotna letelica koju su u ponedeljak oborili avioni NATO misije vazdušne policije u blizini litvanskog sela Pratkunaj ušla je u Litvaniju iz pravca Belorusije, objavili su litvanski mediji.

Takođe, ruska fregata je istog dana ispalila signalne rakete u pravcu višenamenskog helikoptera AS-550 Fennec danskog ratnog vazduhoplovstva dok se helikopter nalazio u međunarodnim vodama Baltičkog mora.