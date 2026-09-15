"RUSIJA ŽELI DA POSEJE STRAH": Danska kritikovala Moskvu zbog napada na vojni helikopter
- Premijerka Mete Frederiksen ocenila je incident kao ozbiljan i poručila da Rusija širi hibridnu kampanju protiv EU i NATO.
- Danska komanda odbrane navodi da su rakete umalo pogodile helikopter tokom rutinske misije fotografisanja.
Ministar spoljnih poslova Danske Lars Loke Rasmusen kritikovao je danas Rusiju što je ispalila dve signalne rakete ka danskom vojnom helikopteru u međunarodnim vodama kod obale Danske.
On je na Iksu napisao da je takvo ponašanje nedopustivo i da je ruski ambasador pozvan na razgovor povodom tog incidenta.
Premijerka Mete Frederiksen izjavila je da je incident ozbiljan, ali ne i iznenađujući, pošto Rusija pojačava "hibridnu kampanju" protiv Evropske unije i NATO.
"Rusija želi da poseje strah i neslogu. Naš odgovor je da stanemo čvršće jedni uz druge i ojačamo odbranu Danske i Evrope", poručila je Frederiksen.
Ruska fregata ispalila je dve signalne rakete koje su umalo pogodile danski helikopter koji je bio u rutinskoj misiji fotografisanja, navela je Danska komanda odbrane u ponedeljak.
Signalne rakete su pirotehnička sredstva koja se na moru obično koriste kao signal upozorenja.
Kurir.rs/Agencije