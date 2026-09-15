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Ministar spoljnih poslova Danske Lars Loke Rasmusen kritikovao je danas Rusiju što je ispalila dve signalne rakete ka danskom vojnom helikopteru u međunarodnim vodama kod obale Danske.

On je na Iksu napisao da je takvo ponašanje nedopustivo i da je ruski ambasador pozvan na razgovor povodom tog incidenta.

Premijerka Mete Frederiksen izjavila je da je incident ozbiljan, ali ne i iznenađujući, pošto Rusija pojačava "hibridnu kampanju" protiv Evropske unije i NATO.

Mete Frederiksen Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

"Rusija želi da poseje strah i neslogu. Naš odgovor je da stanemo čvršće jedni uz druge i ojačamo odbranu Danske i Evrope", poručila je Frederiksen.

Ruska fregata ispalila je dve signalne rakete koje su umalo pogodile danski helikopter koji je bio u rutinskoj misiji fotografisanja, navela je Danska komanda odbrane u ponedeljak.

Signalne rakete su pirotehnička sredstva koja se na moru obično koriste kao signal upozorenja.