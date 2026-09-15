Slušaj vest

Porodice žrtava koje su poginule tokom napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine optužile su danas premijera te zemlje Benjamina Netanjahua da je "omogućio da se masakr desi".

Članovi porodica su na konferenciji za medije predstavili dokument "Slučaj 7/10" u kom su detaljno opisane politike i odluke koje su omogućile palestinskoj terorističkoj grupi da ojača tokom 15 godina koje su prethodile masakru, preneo je Tajms of Izrael.
Netanjahu je tokom gotovo celog tog perioda bio premijer Izraela.

86602a10-a5dd-11f0-92db-77261a15b9d2.jpg copy.jpg
Foto: The Hostages and Missing Families Forum

Einav Zangauker, čiji je sin bio otet tokom napada Hamasa, optužila je vladu i Netanjahua da ne žele da prihvate odgovornost i da neprestano vode kampanju koja se zasniva na lažima, teorijama zavera, podelama i huškanju protiv Izraelskih odbrambenih snaga.

"Svako ko je imao odgovornost, svako čija je ruka bila na volanu, mora da preuzme odgovornost i ode kući", poručila je ona.
Hamas je napao Izrael rano ujutru 7. oktobra 2023. godine na jevrejski praznik Simhat Tora, a tokom tog napada ubijeno je oko 1.200 ljudi, dok je 251 osoba oteta.

Kurir.rs/Tajms of Izrael

Ne propustitePlanetaIZRAEL OBJAVIO IMENA: Evo šta će biti sa onim "hamasovcima" koji su učestvovali u masakru 7. oktobra 2023. godine! (FOTO/VIDEO)
izraelska vojska Izraelske odbrambene snage IDF Hamas mapa Pojasa Gaze grad Gaza
PlanetaBIVŠI IZRAELSKI GENERAL POSTAJE NAJVEĆA NOĆNA MORA ZA NETANJAHUA! Izgubio je sina i sestriće na ratištu, dok "Bibijev" naslednik živi u Majamiju!
99.png
PlanetaTRAMP OBJAVIO: Postignut je istorijski sporazum!
indi11 EPA Jim Lo Scalzo Pool.jpg
PlanetaNEMAČKA PRODRŽAVA TRAMPOV PLAN ZA GAZU KOJI JE IZRAEL ODBACIO! Vlada u Berlinu vidi ga kao priliku za napredak ka razoružanju Hamasa
x10 AP Mark Schiefelbein.jpg
PlanetaNA POMOLU NOVI KRVAVI RAT? Dve moćne armije u ozbiljnom klinču, sudariće se na dobro poznatom "POLIGONU" gde su i najveći PALI? Pljušte provokacije s obe strane
syria.jpg