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Porodice žrtava koje su poginule tokom napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine optužile su danas premijera te zemlje Benjamina Netanjahua da je "omogućio da se masakr desi".

Članovi porodica su na konferenciji za medije predstavili dokument "Slučaj 7/10" u kom su detaljno opisane politike i odluke koje su omogućile palestinskoj terorističkoj grupi da ojača tokom 15 godina koje su prethodile masakru, preneo je Tajms of Izrael.

Netanjahu je tokom gotovo celog tog perioda bio premijer Izraela.

Foto: The Hostages and Missing Families Forum

Einav Zangauker, čiji je sin bio otet tokom napada Hamasa, optužila je vladu i Netanjahua da ne žele da prihvate odgovornost i da neprestano vode kampanju koja se zasniva na lažima, teorijama zavera, podelama i huškanju protiv Izraelskih odbrambenih snaga.

"Svako ko je imao odgovornost, svako čija je ruka bila na volanu, mora da preuzme odgovornost i ode kući", poručila je ona.

Hamas je napao Izrael rano ujutru 7. oktobra 2023. godine na jevrejski praznik Simhat Tora, a tokom tog napada ubijeno je oko 1.200 ljudi, dok je 251 osoba oteta.