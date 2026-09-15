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Dramatičan snimak zabeležio je trenutak kada je pijana vozačica velikom brzinom krenula unazad ispred paba u Birmingemu, udarila u drugi automobil i prevrnula svoje vozilo, koje je za svega nekoliko centimetara promašilo glavu muškarca oborenog na ulicu.

Za volanom crvenog "folksvagen golfa" bila je Šeron Gal (32), a incident se dogodio u ranim jutarnjim satima 17. februara 2024. godine ispred paba Cock Inn u Bartli Grinu, Engleska.

Na snimku se najpre vidi grupa ljudi okupljena oko njenog automobila. Nekoliko trenutaka kasnije Gal je naglo krenula unazad velikom brzinom.

Automobil se prevrnuo tik pored muškarca

Vozačica je nekoliko sekundi nekontrolisano jurila unazad, a zatim udarila u drugi automobil. Silina sudara bila je dovoljna da se njen "golf" prevrne.

U haosu koji je usledio, muškarac koji se nalazio u neposrednoj blizini pao je na kolovoz. Automobil se prevrnuo tik pored njega, promašivši njegovu glavu za svega nekoliko centimetara.

Šokirani ljudi koji su se nalazili ispred paba počeli su da viču, a potom su potrčali prema muškarcu kako bi proverili da li je povređen.

Uprkos dramatičnom incidentu, muškarac nije zadobio povrede.

Policija je ubrzo stigla na mesto događaja i uhapsila Gal, koja je potom odvedena u bolnicu Kraljica Elizabeta.

Analiza je pokazala da je imala 171 miligram alkohola na 100 mililitara krvi, što je više nego dvostruko iznad zakonski dozvoljene granice od 80 miligrama.

Pre incidenta izbačena iz paba

Pred Krunskim sudom u Birmingemu prošle nedelje je rečeno da je Gal, koja je iz Nortfilda, neposredno pre incidenta učestvovala u sukobu ispred paba.

Naređeno joj je da napusti lokal, nakon čega je došlo do opasne vožnje i prevrtanja automobila.

Gal je priznala krivicu za opasnu vožnju i vožnju pod dejstvom alkohola.

Osuđena je na 15 meseci zatvora, uslovno na dve godine, dok joj je upravljanje vozilima zabranjeno na 18 meseci.