IZRAEL NEĆE NAPASTI HUTE: Tel Aviv razmatra formiranje međunarodne i regionalne koalicije protiv pobunjenika
- U Tel Avivu ocenjuju da pretnja Huta prevazilazi Izrael, jer utiče na Bab el Mandeb, svetsku ekonomiju i pomorski saobraćaj.
Izraelska vojska preporučila je političkom vrhu da izbegne preventivni napad na jemenske pobunjenike Hute u Jemenu i da se umesto toga usredsredi na politički put ka formiranju međunarodne i regionalne koalicije protiv tog pokreta, objavio je danas izraelski list Harec, pozivajući se na vojne i bezbednosne izvore.
Prema tim izvorima, izraelska vojska preporučila je političkom rukovodstvu da izbegne operacije koje bi Izrael mogle da dovedu u prvi plan direktnog vojnog sukoba sa Hutima.
Izraelska vojska ocenjuje da pretnja koju predstavljaju Huti prevazilazi granice Izraela i da kontrola nad moreuzom Bab el Mandeb ima široke posledice po stabilnost svetske ekonomije i međunarodni pomorski saobraćaj.
Izrael istovremeno održava nizak nivo javnih izjava o poslednjim potezima Huta, navodi Harec.
Prema izraelskim vojnim i bezbednosnim izvorima, Izrael se priprema za mogućnost da Iran podstakne Hute da deluju protiv Izraela ukoliko dođe do eskalacije vojnih tenzija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.
Procena izraelskog bezbednosnog establišmenta je da opasnost koju Huti predstavljaju za Izrael ne proizlazi prvenstveno iz njihove vojne moći, već iz mogućnosti širenja frontova sukoba i ometanja pomorske trgovine.
Izraelske bezbednosne institucije smatraju da bi povezivanje pitanja Huta sa interesima većeg broja država i njegovo pretvaranje u međunarodno pitanje pomoglo da Iran ostane u središtu međunarodne pažnje i rasprave.
Kurir.rs/Harec