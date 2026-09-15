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Izraelska vojska preporučila je političkom vrhu da izbegne preventivni napad na jemenske pobunjenike Hute u Jemenu i da se umesto toga usredsredi na politički put ka formiranju međunarodne i regionalne koalicije protiv tog pokreta, objavio je danas izraelski list Harec, pozivajući se na vojne i bezbednosne izvore.

Prema tim izvorima, izraelska vojska preporučila je političkom rukovodstvu da izbegne operacije koje bi Izrael mogle da dovedu u prvi plan direktnog vojnog sukoba sa Hutima.

Izraelska vojska ocenjuje da pretnja koju predstavljaju Huti prevazilazi granice Izraela i da kontrola nad moreuzom Bab el Mandeb ima široke posledice po stabilnost svetske ekonomije i međunarodni pomorski saobraćaj.

Foto: YAHYA ARHAB/EPA

Izrael istovremeno održava nizak nivo javnih izjava o poslednjim potezima Huta, navodi Harec.

Prema izraelskim vojnim i bezbednosnim izvorima, Izrael se priprema za mogućnost da Iran podstakne Hute da deluju protiv Izraela ukoliko dođe do eskalacije vojnih tenzija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

Procena izraelskog bezbednosnog establišmenta je da opasnost koju Huti predstavljaju za Izrael ne proizlazi prvenstveno iz njihove vojne moći, već iz mogućnosti širenja frontova sukoba i ometanja pomorske trgovine.

Izraelske bezbednosne institucije smatraju da bi povezivanje pitanja Huta sa interesima većeg broja država i njegovo pretvaranje u međunarodno pitanje pomoglo da Iran ostane u središtu međunarodne pažnje i rasprave.