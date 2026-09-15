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U narednim danima u Lenjingradskoj oblasti biće uvedeno jedinstveno ograničenje za kupovinu goriva od "30 litara po jednom točenju", saopštila je pres-služba regionalne vlade za Fontanku.

Vlasti nisu precizirale šta tačno podrazumeva ograničenje od 30 litara po jednom točenju, ali se najverovatnije odnosi na maksimalno 30 litara goriva po jednom vozilu.

Regionalna vlada navela je da je reč o "privremenoj meri" koja će važiti do 1. oktobra. Predlog za uvođenje takvog ograničenja dale su naftne kompanije, rekao je ranije gubernator Aleksandar Drozdenko.

"Odustali smo od QR kodova i bonova za stanovništvo, jer bi to predstavljalo nepotrebne komplikacije. Sistem 'par-nepar' ostaje kao rezervna opcija, ali ćemo za sada pokušati da prođemo bez njega", izjavio je.

1/9 Vidi galeriju Nestašica i redovi za gorivo na Kubi Foto: Ramon Espinosa/AP, Ernesto Mastrascusa/EFE

Gubernator: Situacija sa gorivom je teška

Drozdenko je situaciju sa gorivom u regionu opisao kao "tešku". Prema njegovim rečima, najvažnije je "ne dozvoliti paniku", koja dodatno podstiče nagli rast potražnje.

Gubernator je naveo da je oko 20 odsto privatnih i manjih benzinskih pumpi obustavilo rad "zbog nemogućnosti da na berzi nabave potrebne količine goriva".

Prema njegovim podacima, situacija sa benzinom AI-92 "se stabilizuje".

"Goriva ima, prognoza je pozitivna", rekao je.

Sa benzinom AI-95 situacija je, međutim, i dalje problematična.

"Za sada je teško. Ima ga, ali ga na tržištu ima manje nego obično", rekao je Drozdenko.

Prema njegovim tvrdnjama, nema nestašica dizel goriva.

Novi talas krize posle napada na ruske rafinerije

Drugi talas krize sa gorivom u Rusiji počeo je u avgustu. Izazvan je napadima ukrajinskih bespilotnih letelica na ruske rafinerije nafte. Cene benzina su porasle, a na benzinskim pumpama ponovo su se, kao i prethodnih meseci, pojavili redovi.