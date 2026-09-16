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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski smenio je Ruslana Kravčenka sa funkcije glavnog tužioca, nakon što je Vrhovna rada prethodno dala saglasnost za njegovu smenu.

Kako prenosi Ukrinform, odgovarajući ukaz broj 932/2026, od 15. septembra, objavljen je na zvaničnom sajtu predsednika Ukrajine.

"Ruslan Andrijovič Kravčenko razrešava se dužnosti glavnog tužioca", navodi se u dokumentu.

Vrhovna rada je 15. septembra dala saglasnost predsedniku Ukrajine da smeni Kravčenka sa funkcije glavnog tužioca. Predlog je podržalo 317 poslanika.

Dan ranije, predsednik Zelenski suspendovao je Kravčenka sa funkcije glavnog tužioca.

1/3 Vidi galeriju Volodmir Zelenski, Jevhen Hmara i Mihail Drapatij Foto: Facebook Printscreen

Spor zbog direktora ukrajinskog antikorupcijskog biroa

Kravčenko je u ponedeljak, 14. septembra, nakon što je 7. septembra podneo ostavku, saopštio da je potpisao obaveštenje o sumnji protiv direktora Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) Semena Krivonosa.

Krivonos se tereti za falsifikovanje službenih dokumenata radi sticanja protivpravne koristi u naročito velikom iznosu, kao i za fiktivno usvajanje koje je navodno trebalo da veštački stvori osnov za izbegavanje odgovornosti pred sudom.

Kravčenko je kasnije objavio tekst obaveštenja o sumnji i materijale iz predmeta koji se odnose na Krivonosa. Takođe je rekao da je.

Međutim, uveče 14. septembra, Kancelarija glavnog tužioca demantovala je navode da je direktoru Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine Semenu Krivonosu navodno uručeno obaveštenje o sumnji.