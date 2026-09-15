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Sud u SAD sprečio je danas Kenedi centar da u svoj naziv vrati ime trenutnog predsednika SAD Donalda Trampa.

"Jednostavno rečeno, tuženi ne mogu da postavljaju obeležja posvećena predsedniku Trampu, niti bilo kome ili bilo čemu drugom, u Kenedi centru bez odobrenja Kongresa", saopšteno je iz suda.

Upravni odbor Kenedi centra u avgustu je izglasao odluku da se Trampovo ime ispiše na fasadi zdanja, tako da natpis glasi: "Kenedi centar Džon F. za izvođačke umetnosti – restauriran i renoviran zaslugom predsednika Donalda DŽ. Trampa".

Odlukom upravnog odbora bilo je predviđeno i da se plato ispred Kenedi centra preimenuje u čast Donalda Trampa.