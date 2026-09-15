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Predsednik SAD Donald Tramp danas je oštro kritikovao sudije Vrhovnog suda, navodeći da oni koje je on imenovao "nisu ljudi koje je intervjuisao", prenosi CNN.

"Ovo nisu ljudi koje sam intervjuisao za službu u Vrhovnom sudu Sjedinjenih Država, oni su samo bleda senka onoga što su nekada bili", napisao je Tramp danas na društvenoj mreži "Trut Soušal".

Nijedna od sudija koje je Tramp imenovao u sud tokom svog prvog mandata, Bret Kavano, Nil Gorsač ili Ejmi Koni Baret, nije izrazila neslaganje sa odlukom većine kojom su blokirane izmene pravila o glasanju putem pošte.

Dvojica sudija, Semjuel Alito i Klarens Tomas, izjavili su da bi dozvolili primenu tih pravila.

Tramp, besan zbog te odluke, oštro je kritikovao i niz drugih presuda tog suda kojima su blokirani pojedini delovi njegovog političkog programa.

To uključuje odbacivanje njegovih planova da ograniči sticanje državljanstva rođenjem na tlu SAD i uvede sveobuhvatne carine, piše CNN.

Vrhovni sud SAD Foto: Alex Edelman / AFP / Profimedia

"To je sud koji će ostati upamćen po tome što je doneo neke od najrazornijih, najbolnijih i najštetnijih odluka u istoriji naše zemlje. Nije mi lako da uputim ovakvu kritiku Vrhovnom sudu Sjedinjenih Država, verovatno će me to skupo koštati u godinama koje dolaze, ali smatram svojom obavezom i dužnošću, kao predsednik, da to učinim zarad Amerike koju volimo!", napisao je Tramp.

Uprkos Trampovim pritužbama, Vrhovni sud mu je doneo značajne pobede, uključujući presudu iz 2024. godine kojom je utvrđeno da predsednici uživaju širok imunitet od krivičnog gonjenja za službene radnje.

Sud je takođe nedavno dozvolio nastavak izgradnje Trampovog projekta plesne dvorane u Beloj kući, nakon što su aktivisti za očuvanje kulturnog nasleđa pokrenuli tužbu kako bi zaustavili radove.

Ipak, Tramp je postao razočaran konzervativnim sudijama koje je sam imenovao, a koje tokom njegovog drugog mandata nisu donosile odluke u njegovu korist, piše CNN.

"Vrhovni sud je zaista izneverio našu zemlju! Pojedine sudije su prestravljene pred ovim pomahnitalim i izopačenim demokratama i potpuno su nesposobne da pokažu hrabrost neophodnu da spasu našu Ameriku", napisao je Tramp.