Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa planira da Izraelu proda paket municije vredan 2,8 milijardi dolara, koji će uključivati desetine hiljada razornih bombi teških 2.000 funti, odnosno oko 900 kilograma, izjavio je američki zvaničnik upoznat sa planiranom prodajom.

Planirana prodaja, o kojoj su nezvanično obavešteni nadležni odbori Kongresa koji razmatraju velike ugovore o prodaji naoružanja, uključuje 20.000 bombi MK-84 i 20.000 bombi BLU-117, rekao je zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman.

Vest o ovom paketu prvi je objavio Vašington Post.

Stejt department i Ambasada Izraela nisu odmah odgovorili na zahteve za komentar.

1/7 Vidi galeriju Predsednik SAD-a Donald Tramp i premijer Izraela Benjamin Netanjahu. Foto: Evan Vucci/AP, WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

Podrška Izraelu opada u američkoj javnosti

Podrška američke javnosti Izraelu opala je od početka rata u Gazi 2023. godine, posebno među demokratama.

Anketa Univerziteta Kvinipijak iz juna pokazala je da 48 odsto birača i 66 odsto demokrata smatra da Sjedinjene Američke Države previše podržavaju Izrael. Kada je isto pitanje prvi put postavljeno 2017. godine, takav stav imalo je 16 odsto svih birača i 20 odsto demokrata.

Izrael je bombe teške 2.000 funti redovno koristio u Gazi, kao i u Libanu, što je izazvalo kritike stručnjaka za ljudska prava.

Prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi, u izraelskoj vojnoj kampanji poginulo je više od 73.000 Palestinaca. Istraga Ujedinjenih nacija zaključila je da je Izrael počinio genocid u Gazi, što Izrael odbacuje.

Izrael svoje postupke opisuje kao samoodbranu nakon što su militanti predvođeni Hamasom u napadu u oktobru 2023. ubili 1.200 ljudi i uzeli više od 250 talaca.

1/5 Vidi galeriju Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i predsednik SAD Donald Tramp Foto: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ALEX WONG / Getty images / Profimedia

SAD i Izrael napali Iran

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su Iran 28. februara. Iran je odgovorio napadima na Izrael i države Persijskog zaliva u kojima se nalaze američke vojne baze.