Slušaj vest

Američki državni tužilac Tod Blanš objavio je da FBI ima nove informacije o napadaču koji je pokušao da ubije Donalda Trampa na predizbornom skupu 2024. godine.

Napad se dogodio u Batleru, u Pensilvaniji, a Blanš je potvrdio vest na konferenciji za novinare u Beloj kući, izveštava Rojters.

„Radi se o novim saznanjima o napadaču, njegovoj pozadini i prošlosti – stvarima koje ranije nismo znali“, rekao je Blanš novinarima, ali nije dao dalje detalje.

Tramp ponovo optužuje demokrate

Blanšova objava usledila je samo nekoliko sati nakon što je Tramp na društvenim mrežama objavio da postoje nove informacije o pokušaju atentata. Istovremeno, bez ikakvih dokaza, ponovio je tvrdnju da je to bila „zavera demokrata da me izbace sa izbora“.

leto01-ap-evan-vucci.jpg
Foto: AP Evan Vucci

Dosadašnje istrage su pokazale da je napadač delovao nezavisno i nisu pronađeni dokazi koji bi povezali demokrate sa napadom.

Tramp je takođe dodao da bivši direktor FBI-ja Kristofer Rej „treba da plati cenu“ za reakciju odeljenja na pokušaj atentata, „a svakako i za ono što je rekao“. Reja je u FBI imenovao sam Tramp tokom svog prvog mandata, ali je kasnije postao veoma kritičan prema njemu.

Blanš o istrazi

Blanš, koji je bio Trampov lični advokat u vreme napada, objasnio je na brifingu da je bio sa Trampom tokom istrage. Rekao je da su zajedno pokušavali da utvrde šta se tačno dogodilo. „Njegova frustracija i zabrinutost zbog postupaka bivšeg direktora nisu novi“, rekao je Blanš, misleći na Trampov stav o Reju.

Kurir.rs/Rojters

Ne propustitePlanetaSVI POKUŠAJI ATENTATA NA TRAMPA! Meta je već deceniju, na njega pucale pristalice, studenti, teoretičari zavere... Ovo je šokantna lista napada (FOTO)
leto08-ap-evan-vucci.jpg
PlanetaMETAK KOJI MU JE DONEO POBEDU NA IZBORIMA: Trampa od smrti u programu UŽIVO spasio slučajni trzaj glavom, a odgovori na mnoga pitanja do danas ostaju misterija
collage2132132.jpg
PlanetaKROV JE NAJVEĆA MISTERIJA ATENTATA NA TRAMPA: Odjekuju kritike o propustima američke Tajne službe
screenshot-20240714-080533-copy.jpg
PlanetaTAJNA SLUŽBA PRE ATENTATA NA TRAMPA DOBILA INFORMACIJE O ZAVERI? CNN: Stigle su iz ove zemlje, upozorenja ignorisana
xxx08-ap-gene-j-puskar.jpg
PlanetaDETALJNA ANALIZA ATENTATA NA TRAMPA Novinar BBC-ja postavio KLJUČNO PITANJE, ovo ceo svet zanima: "Bio je UDALJEN SAMO 130 METARA"
collage-copy.jpg
PlanetaSVET U NEVERICI GLEDA USPORENI SNIMAK METKA KOJI IDE KA TRAMPU Da li mu je ovaj potez spasao život? Da nije okrenuo glavu... VIDEO
screenshot-20240714-123132.jpg
Politika"ŽALOSTAN I TRAGIČAN DOKAZ KAKVE SU POSLEDICE KAMPANJE MRŽNJE I PRETNJI" Dačić osudio pokušaj atentata na Donalda Trampa
2f420288703345baa49879d924c069dc.jpg
PlanetaPRVI SNIMAK POSLE ATENTATA: Agent ispred, agent iza, Tramp raskopčan izlazi iz aviona, evo gde je sleteo (VIDEO)
screenshot-20240714-073352.jpg