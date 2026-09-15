Napad se dogodio u Batleru, u Pensilvaniji

Napad se dogodio u Batleru, u Pensilvaniji

Slušaj vest

Američki državni tužilac Tod Blanš objavio je da FBI ima nove informacije o napadaču koji je pokušao da ubije Donalda Trampa na predizbornom skupu 2024. godine.

Napad se dogodio u Batleru, u Pensilvaniji, a Blanš je potvrdio vest na konferenciji za novinare u Beloj kući, izveštava Rojters.

„Radi se o novim saznanjima o napadaču, njegovoj pozadini i prošlosti – stvarima koje ranije nismo znali“, rekao je Blanš novinarima, ali nije dao dalje detalje.

Tramp ponovo optužuje demokrate

Blanšova objava usledila je samo nekoliko sati nakon što je Tramp na društvenim mrežama objavio da postoje nove informacije o pokušaju atentata. Istovremeno, bez ikakvih dokaza, ponovio je tvrdnju da je to bila „zavera demokrata da me izbace sa izbora“.

Foto: AP Evan Vucci

Dosadašnje istrage su pokazale da je napadač delovao nezavisno i nisu pronađeni dokazi koji bi povezali demokrate sa napadom.

Tramp je takođe dodao da bivši direktor FBI-ja Kristofer Rej „treba da plati cenu“ za reakciju odeljenja na pokušaj atentata, „a svakako i za ono što je rekao“. Reja je u FBI imenovao sam Tramp tokom svog prvog mandata, ali je kasnije postao veoma kritičan prema njemu.

Blanš o istrazi

Blanš, koji je bio Trampov lični advokat u vreme napada, objasnio je na brifingu da je bio sa Trampom tokom istrage. Rekao je da su zajedno pokušavali da utvrde šta se tačno dogodilo. „Njegova frustracija i zabrinutost zbog postupaka bivšeg direktora nisu novi“, rekao je Blanš, misleći na Trampov stav o Reju.