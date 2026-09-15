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U Indiji se dogodio ozbiljan incident u vazdušnom saobraćaju koji je, srećom, prošao bez ljudskih žrtava. Boing 737 kompanije Sepehran Airlines, koji je leteo iz Mašhada za iranski Kermanšah, morao je prinudno da sleti ubrzo nakon poletanja, nakon što je navodno otpala guma sa jednog točka, što je izazvalo kvar motora i snažne vibracije, piše Gulf News.

Incident se dogodio nedugo nakon što je avion poleteo sa aerodroma u Mašhadu. Pilot je navodno upozorio putnike na problem sa motorom nakon što je otpala guma sa točka.

Avion je počeo snažno da se trese, zbog čega su piloti odlučili da se okrenu i vrate u Mašhad, gde je letelica bezbedno sletela.

Putnici plakali i molili se u kabini

Snažno podrhtavanje oštetilo je delove plafona kabine i gornje pregrade za prtljag. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako stvari putnika ispadaju iz pregrada, dok su pojedini predmeti pogodili ljude u avionu.

Snimci iz kabine prikazuju putnike kako se mole i plaču od straha jer su verovali da je avion u ozbiljnoj opasnosti.

Avion je na kraju bezbedno sleteo na aerodrom u Mašhadu. Prema preliminarnim izveštajima, nijedan putnik nije povređen.