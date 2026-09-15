PUTNICI PLAKALI I MOLILI SE U KABINI Avion počeo da se raspada u vazduhu! Objavljeni jezivi snimci: Plafon padao po prestravljenim ljudima (VIDEO)
- Avion je pretrpeo snažne vibracije i problem sa motorom, dok su oštećeni delovi plafona kabine i pregrade za prtljag
- Putnici su tokom drame plakali i molili se, ali je avion bezbedno sleteo i prema prvim informacijama niko nije povređen.
U Indiji se dogodio ozbiljan incident u vazdušnom saobraćaju koji je, srećom, prošao bez ljudskih žrtava. Boing 737 kompanije Sepehran Airlines, koji je leteo iz Mašhada za iranski Kermanšah, morao je prinudno da sleti ubrzo nakon poletanja, nakon što je navodno otpala guma sa jednog točka, što je izazvalo kvar motora i snažne vibracije, piše Gulf News.
Incident se dogodio nedugo nakon što je avion poleteo sa aerodroma u Mašhadu. Pilot je navodno upozorio putnike na problem sa motorom nakon što je otpala guma sa točka.
Avion je počeo snažno da se trese, zbog čega su piloti odlučili da se okrenu i vrate u Mašhad, gde je letelica bezbedno sletela.
Putnici plakali i molili se u kabini
Snažno podrhtavanje oštetilo je delove plafona kabine i gornje pregrade za prtljag. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako stvari putnika ispadaju iz pregrada, dok su pojedini predmeti pogodili ljude u avionu.
Snimci iz kabine prikazuju putnike kako se mole i plaču od straha jer su verovali da je avion u ozbiljnoj opasnosti.
Avion je na kraju bezbedno sleteo na aerodrom u Mašhadu. Prema preliminarnim izveštajima, nijedan putnik nije povređen.
Incident se dogodio u trenutku pojačanih regionalnih tenzija i široko rasprostranjene zabrinutosti zbog bezbednosti vazdušnog saobraćaja u takvim okolnostima.
(Kurir.rs/GulfNews)