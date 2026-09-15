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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Rusija u poslednjih nedelja dva puta pokušala da napadne dronovima avion kojim je on putovao.

"Moj predsednički avion je bio u Moldaviji i zato su napali Moldaviju. Kada smo se vraćali kući, ponovo preko Kišinjeva, uradili su isto", rekao je on u intervjuu za CBS njuz.

Prema nejgovim rečima, tokom povratka iz Moldavije ranije ovog meseca, jedan ili dva drona su ušla u moldavski vazdušni prostor, što ranije nije bilo prijavljeno.

Zelenski je rekao da incident smatra delom ruske strategije zastrašivanja njega i drugih stranih lidera.

Govoreći o napadu ruskog drona na putnički voz u blizini ukrajinsko-poljske granice, kada su se u vozu nalazili visoki strani zvaničnici, uključujući bivšeg direktora CIA Dejvida Petreusa, Zelenski je izrazio mišljenje da su ruske snage znale koe putuje tim vozom.

Foto: Printscreen/X, EPA Hayk Baghdasaryan

"Možda nisu znali da su tamo neki Amerikanci, ili možda, naprotiv, znali su. Ne verujem im. Mislim da su znali. Upravo zato što su Evropljani, Amerikanci, velika delegacija bili u tom vozu, oni su napali", smatra Zelenski.

Let kojim je Zelenski trebalo da se vrati u Ukrajinu iz Moldavije poleteo je sa zakašnjenjPrema izvoru ukrajinskog portala Suspilne iz kancelarije predsednika Ukrajine, avion sa Zelenskim u trenutku kretanja ruskog drona nije bio u vazduhu, već je ostao na zemlji dok je ukrajinska strana pratila kretanje bespilotnih letelica.

Moldavske vlasti su naknadno saopštile da je dron kasnije pao i eksplodirao oko 160 kilometara od međunarodnog aerodroma u Kišinjevu. em nakon što je uočen dron.

Istovremeno, moldavske vlasti nisu potvrdile raniju tvrdnju norveškog premijera Jonasa Gara Sterea da je avion ukrajinskog predsednika navodno "za dlaku izbegao" pogodak dronom.