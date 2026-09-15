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Sukob između SAD i Irana uskoro će ući u novu fazu, izjavio je potpredsednik SAD Džej Di Vens.

„Ne možemo predvideti budućnost, ali mislim da je predsednik u pravu kada kaže da će za nekoliko meseci sve ovo ući u potpuno drugačiju fazu“, rekao je u intervjuu za Njujork post.

Prema njegovim rečima, prva faza - uništenje iranskog nuklearnog programa i oružanih snaga - već je završena, a druga faza se sastoji u sprečavanju oporavka republike.

Nuklearni program ostaje ključno pitanje u bilateralnom sukobu. Konkretno, Vašington insistira da Teheran obustavi obogaćivanje uranijuma i demontažu postrojenja oštećena tokom operacije „Ponoćni čekić“ koju su predvodile SAD u leto 2025. godine.

1/4 Vidi galeriju Reprezentacija Irana ispraćena na Svetsko prvenstvo u SAD Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia

U junu ove godine, strane su potpisale memorandum kojim je trebalo da se pokrene proces mirovnog sporazuma. Međutim, tri nedelje kasnije, počela je nova runda eskalacije: Sjedinjene Države su optužile neprijatelja da je ciljao komercijalne brodove, posle čega su se nastavile razmene raketa.

Krajem avgusta, Donald Tramp je najavio prelazak na strategiju ekonomske izolacije Islamske Republike. Istovremeno, nije isključio povratak vojnim sredstvima konfrontacije. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči je njegove izjave smatrao priznanjem poraza u sukobu.