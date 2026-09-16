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Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas izjavila je da je spremna da se javi na telefonski poziv ruskog predsednika Vladimira Putina ili ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova. Kalas je to rekla u intervjuu za finski javni servis Yle, a prenosi Ukrajinska pravda.

Ipak, naglasila je da ne podržava otvaranje dijaloga sa Rusijom pod ruskim uslovima.

"Naravno, razgovaraću ako se ukaže takva prilika", potvrdila je.

Kalas je dodala da se sa Lavrovom već susretala na međunarodnim forumima, poput sastanaka ASEAN-a i grupe G20, gde mu je direktno prenela stav Evropske unije.

Kalas smatra da Rusija Rusija u pregovorima postavlja maksimalističke zahteve i pretnje, a zatim čeka ustupke Zapada. Krajnji cilj Kremlja je, kako je rekla, da obezbedi ono što ranije nije posedovao.

Kalas je izrazila i skepticizam prema naporima izaslanika američkog predsednika Džareda Kušnera i Stiva Vitkofa, koji su tokom proteklih godinu i po dana putovali u Moskvu i Kijev tražeći načine za uspostavljanje mira u Ukrajini.

1/8 Vidi galeriju Kaja Kalas, šefica diplomatije EU, na samitu u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA, Omar Havana/AP

Ona smatra da bi u taj proces trebalo uključiti ljude koji bolje razumeju način na koji Rusija funkcioniše.

Upozorila je da se rat najlakše može brzo završiti tako što bi žrtva bila primorana da se odrekne onoga što brani, svoje zemlje i svog naroda. Međutim, istakla je da to ne bi donelo pravedan i trajan mir.

Takođe je rekla da Evropska unija trenutno ne može da deluje kao punopravni posrednik između Ukrajine i Rusije jer podržava Kijev.