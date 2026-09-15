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Kongresmen Tom Tifani, koji je sada #epublikanski kandidat za guvernera Viskonsina, preživeo je prinudno sletanje na jezero ucentralnom delu Viskonsina, pri čemu su on i pilot zadobili lakše povrede.

Kako je rekao Tifani, on i njegov pilot doplivali su do bezbednog mesta nakon što je avion kojim su putovali ostao bez pogona i prinudno sleteo na jezero.

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Foto: Printskrin X

"Dok sam se večeras vraćao kući sa večere povodom Dana Abrahama Linkolna u okrugu La Kros, avion kojim sam putovao ostao je bez pogona dok smo se približavali aerodromu Wausau Downtown. Pilot je prinudno sleteo na vodu, u jezero Vauso", napisao je na mreži X u ranim jutarnjim satima u nedelju.

"Nakon sletanja pozvali smo 911. Kada je avion počeo da tone, izašli smo iz letelice i doplivali do plićaka, gde smo sačekali dok do nas čamcem nisu stigle ekipe hitnih službi".

"Bezbedno su nas izvukli iz vode i prevezli u bolnicu Aspirus Vauso, gde smo dobili odličnu negu. Srećom, i pilot i ja zadobili smo samo lakše povrede", dodao je Tifani.

Tifani, kojeg je podržao predsednik SAD Donald Tramp, predstavlja sedmi kongresni okrug Viskonsina i u avgustu je osvojio republikansku nominaciju. Na izborima za guvernera 3. novembra suočiće se sa demokratskim kandidatom Dejvidom Kraulijem, čelnikom okruga Milvoki.

Krauli je rekao da mu je laknulo što niko nije ozbiljno povređen.

"Zahvalan sam Bogu što kongresmen Tifani i niko drugi nisu povređeni u ovom zastrašujućem incidentu, koji je mogao da se pretvori u tragediju da nije bilo herojstva pilota", rekao je on.

Kurir.rs/Telegraf/Agencije

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