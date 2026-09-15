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Najmanje troje Palestinaca poginulo je danas u izraelskim vazdušnim napadima na severni deo Pojasa Gaze, uključujući jedno dete i pacijenta zdravstvenog centra, saopštili su palestinski medicinski izvori.

U izraelskom napadu na vozilo u naselju Šeik Radvan na severu Gaze poginule su najmanje dve osobe, među kojima i dete, dok je sedam ljudi povređeno.

Izraelska vojska saopštila je da je u tom području izvela napad na pripadnika naoružane grupe, ali nije iznela više detalja.

Svedoci su naveli da je u drugom napadu, izvedenom u blizini mesta prvog udara, pogođena grupa ljudi koja je pritekla u pomoć žrtvama. Na snimku koji Rojters nije odmah mogao nezavisno da potvrdi vidi se eksplozija projektila u blizini najmanje pet muškaraca.

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U odvojenom incidentu, britanska humanitarna organizacija "Medicinska pomoć za Palestince" saopštila je da je u zdravstvenom centru koji podržava u Džabaliji ubijen jedan pacijent. Organizacija navodi da je pogođen iz izraelskog kvadkopter-drona. Izraelska vojska se o tom incidentu za sada nije oglasila.

Palestinci su danas u Gazi održali sahrane Ahmeda el Batša i Rafata Zumara, koji su poginuli u izraelskim napadima dan ranije. Prema navodima Hamasa i izraelske vojske, Batš je bio lokalni komandant te organizacije i poginuo je u napadu na njegovo vozilo.

1/23 Vidi galeriju Gaza Foto: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia, Jehad Alshrafi/AP

Izraelska vojska saopštila je da je ubila obojicu muškaraca i Zumara takođe označila kao komandanta Hamasa, dok se ta palestinska organizacija nije odmah oglasila o njegovoj pripadnosti.

Napadi se nastavljaju uprkos primirju uz posredovanje SAD, postignutom u oktobru 2025. godine, kojim su zaustavljene velike borbe u Pojasu Gaze, ali nisu okončani izraelski udari. Izrael i Hamas međusobno se optužuju za kršenje dogovora, dok su pregovori o trajnom miru u zastoju.

Prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi, od stupanja primirja na snagu poginulo je više od 1.300 Palestinaca, uglavnom civila. Izraelska vojska navodi da su u istom periodu poginula četiri izraelska vojnika.