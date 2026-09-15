Parlamentarni izbori u Rusiji održavaju se od 18. do 20. septembra

Parlamentarni izbori u Rusiji održavaju se od 18. do 20. septembra

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U delovima ukrajinske Donjecke oblasti pod ruskom kontrolom počelo je prevremeno glasanje za parlamentarne izbore. Izborne zvaničnike i birače tokom procesa prate naoružane osobe.

Parlamentarni izbori u celoj Rusijiodržavaju se od 18. do 20. septembra, a Kremlj ih predstavlja kao pokazatelj javnog mišljenja o ratu u Ukrajini, koji je ušao u petu godinu.

Ruske vlasti objašnjavaju da je prevremeno glasanje, koje se održava i u regionima uz liniju fronta, neophodno zbog ratnog stanja koje je proglasila Moskva, kao i radi zaštite birača i izbornih radnika.

Sprovođenje na terenu

Mobilni birački timovi su 14. septembra, sa glasačkim kutijama i prenosivim kabinama, obilazili kuće u ruralnim područjima. U Donjecku su izborni zvaničnici putovali između naselja u pratnji policije i naoružanih vojnika.

Snimci prikazuju stanovnike kako glasaju ispred svojih domova, dok proces nadziru članovi ruskog Centralnog izbornog komiteta. Objavljeni materijali ne otkrivaju koliko je ljudi glasalo niti sadrže podatke o izlaznosti.

Reakcije Kijeva i Zapada

Ukrajinska služba bezbednosti (SBU) upozorila je stanovnike okupiranih područja da ne učestvuju u procesu. Iz SBU-a su poručili da organizovanje ili promovisanje izbora prema ukrajinskom zakonu predstavlja krivično delo za koje je predviđena kazna do 10 godina zatvora.

Istovremeno se postavlja pitanje kakav stvarni izbor imaju ljudi kojima na vrata dolaze naoružani vojnici.

Kijev i zapadne vlade smatraju izbore na okupiranoj ukrajinskoj teritoriji nezakonitim. Nazivaju ih "lažnim izborima", čiji je cilj da legitimizuju kontrolu Moskve nad tim regionima.