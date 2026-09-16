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Nemački istražitelji identifikovali su trećeg osumnjičenog u vezi sa prošlomesečnim pokušajem napada dronom na ukrajinski teretni avion na aerodromu u Lajpcigu, objavili su tamošnji mediji u utorak.

Reč je o još jednom državljaninu Belorusije, objavili su javni emiteri NDR i WDR, pozivajući se na izvore upoznate sa saveznom istragom.

Detalji o njegovoj navodnoj ulozi za sada nisu objavljeni.

Ovo otkriće proširuje slučaj u kojem su se nemačke vlasti već fokusirale na dvojicu drugih muškaraca povezanih sa Rusijom – 54-godišnjaka rođenog u Rusiji, koji poseduje letonski pasoš i u izveštajima je identifikovan kao Oleg L, kao i državljanina Belorusije Andreja K, koji takođe poseduje ruski pasoš.

1/10 Vidi galeriju Napad dronom na aerodromu u Lajpcigu Foto: Hendrik Schmidt/DPA, FILIP SINGER/EPA, Sebastian Willnow/DPA

Prema navodima medija, istražitelji veruju da je Oleg L. imao ulogu logističara i instruktora.

U Nemačku je ušao krajem jula preko aerodroma Berlin-Brandenburg, otputovao u Lajpcig iznajmljenim automobilom, a zemlju je napustio avionom sa istog aerodroma dva dana pre pokušaja napada, 4. avgusta.

NDR, WDR i list "Zidojče cajtung" objavili su da je Oleg L. gotovo 20 godina bio u kontaktu sa ruskim vojnim obaveštajnim oficirom, pukovnikom Denisom Smoljaninovom, stručnjakom za sabotaže koji je u oktobru 2024. godine uvršten na listu sankcija Evropske unije.

Andrej K. dospeo je u fokus istrage nakon što su pronađeni DNK tragovi na jednoj od bespilotnih letelica, limenci napunjenoj eksplozivom i anteni pričvršćenoj za drvo u blizini aerodroma, navodi se u medijskim izveštajima.