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Marin le Pen, kandidatkinja desničarskog Nacionalnog okupljanja (RN) za predsednicu Francuske, favorit je pred predsedničke izbore zakazane za proleće 2027. godine, pokazuje istraživanje javnog mnjenja.

Prema anketi kompanije Toluna Haris Interaktive, Marin le Pen bi u prvom krugu osvojila između 33 i 36 odsto glasova, što bi zavisilo od izbornog scenarija, objavio je BFM TV.

Iako i dalje ima veliku prednost nad konkurentima, podrška koju ima Marin le Pen pala je za jedan do dva procentna poena u odnosu na slično istraživanje sprovedeno 24. avgusta.

Borba za drugo mesto

U fokusu je sada borba za drugo mesto, koje bi kandidatu omogućilo plasman u verovatni drugi krug zajedno s Marin le Pen.

Žan-Lik Melanšon, lider levičarske stranke Nepokorena Francuska (LFI), imao bi podršku između 16 i 17 odsto ispitanika u scenarijima u kojima bi bio kandidat.

Rezultati istraživanja pokazuju da bi Melanšon prošao u drugi krug u tri od pet testiranih scenarija. To bi se dogodilo naročito u slučajevima kada bivši premijer Eduar Filip ne bi bio jedini kandidat centrističkih stranaka ili kada uopšte ne bi učestvovao u izbornoj trci.

Foto: EPA Andre Pain

Melanšon i Filip bili bi izjednačeni u jednom od scenarija, dok bi Filip preuzeo prednost ukoliko bi bio jedini značajniji kandidat političkog centra.

Filip je, u zavisnosti od testiranog scenarija, imao podršku između 14 i 19 odsto birača.

Istraživanje je pokazalo da bi se bivši premijer plasirao u drugi krug samo u jednom od tri scenarija u kojima je bio uključen.

Ujedinjavanje centra

Prema rezultatima ankete, Filipu bi najbolju priliku za plasman u drugi krug donelo ujedinjavanje centrističkih snaga oko njegove kandidature.

Marin le Pen, međutim, i dalje ubedljivo dominira u projekcijama mogućeg drugog kruga.

Prema istraživanju, Marin le Pen bi u drugom krugu pobedila Melanšona sa 67 prema 33 odsto glasova. Protiv bivšeg premijera Gabrijela Atala slavila bi sa 56 prema 44 odsto, dok bi protiv Filipa pobedila sa 55 prema 45 odsto glasova.

Predsednički izbori u Francuskoj trebalo bi da budu održani 18. aprila naredne godine, dok bi drugi krug bio održan 2. maja, ukoliko nijedan kandidat u prvom krugu ne osvoji većinu.