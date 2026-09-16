Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Dvojica mornara vode se kao nestala, dok su 23 spasena posle napada na tanker u Ormuskom moreuzu, saopštile su danas omanske vlasti.

Omanski Centar za pomorsku bezbednost saopštio je da je tanker "Gaia", koji plovi pod zastavom Paname, danas tegljen ka jednoj od omanskih luka pošto je izbio požar u mašinskom odeljenju, prenosi BBC.

Navodi se da je brod napadnut oko 2,4 kilometra severno od poluostrva Musandam, na krajnjem severu Omana.

Iranska Revolucionarna garda saopštila je juče da je tanker naleteo na pomorsku minu i zapalio se dok je prolazio rutom koju je Iran označio kao ograničenu i nebezbednu.

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Američka vojska, međutim, odbacila je tu tvrdnju kao netačnu i navela da je tanker prošlog meseca pogođen iranskom raketom, a tokom vikenda ponovo dronom.

Britanski Centar za pomorske trgovinske operacije saopštio je da je dobio prijavu o požaru na brodu koji je pogođen nepoznatim projektilom dok je u ranim jutarnjim satima u nedelju prolazio kroz Ormuski moreuz.

Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, najmanje 22 pomorca poginula su u 79 potvrđenih incidenata u Ormuskom moreuzu i drugim delovima Bliskog istoka od početka rata SAD i Izraela protiv Irana krajem februara.