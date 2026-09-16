Slušaj vest

Italija je produžila za još 15 dana kontrole na vazdušnim i pomorskim granicama sa Španijom, pozivajući se na bezbednosne rizike, posle čega je Madrid saopštio da će do 8. oktobra produžiti kontrole na aerodromima i u lukama za putnike koji dolaze iz Italije.

Odluku Italije doneo je ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedozi nakon sastanka Komiteta za analizu migracija i bezbednosti granica, a ona je prijavljena Evropskoj komisiji i ministrima unutrašnjih poslova država članica EU, prenosi RAI.

Italijansko Ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je da i dalje postoje "visoki rizici" po unutrašnju bezbednost, kao i moguća opasnost od "terorističke infiltracije".

Španski ministar spoljnih poslova Hose Manuel Albarez ocenio je odluku Italije kao "apsurdnu, beskorisnu i sramotnu", navodeći da njome Italija podriva "duh i filozofiju" evropskog partnerstva.

"Seuta i Melija ne predstavljaju bilo kakav rizik po integritet šengenskog prostora", rekao je Albarez novinarima u Senatu, optuživši italijanskog ministra spoljnih poslova Antonija Tajanija i italijansku premijerku Đorđu Meloni da postupaju više kao stranački nego kao evropski lideri.

1/9 Vidi galeriju Seuta Maroko Španija Foto: Printskrin, Printskrin X

Tajani je odgovorio da Italija primenjuje evropska pravila i sporazume sa jedinim ciljem da zaštiti bezbednost svojih granica i građana.

"Reakcija španske vlade na odluku Italije da nastavi suspenziju Šengena deluje stoga neprikladno, neprimereno i nepotrebno agresivno", napisao je Tajani na platformi X.

Italija je 1. avgusta ponovo uvela kontrole na vazdušnim i pomorskim granicama sa Španijom, nakon masovnog priliva migranata u špansku eksklavu Seutu iz Maroka.

Kontrole su prvobitno uvedene na mesec dana, a Rim ih je 31. avgusta produžio za još 15 dana.

Španija je 8. avgusta, kao odgovor na italijansku odluku, uvela kontrole za putnike koji iz Italije stižu u zemlju, prvobitno do 7. septembra.

Madrid je 31. avgusta, takođe, produžio kontrole za još 15 dana, a sada ih je produžio do 8. oktobra.