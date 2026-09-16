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Ruske obaveštajne službe planiraju ciljana ubistva u SAD i evropskim zemljama koje podržavaju Ukrajinu.

To su sinoć saopštile američke federalne vlasti, objavivši optužnice protiv pet osoba koje su još uvek na slobodi.

U optužnici otpečaćenoj u saveznom sudu na Menhetnu navodi se da je mreža obaveštajnih službi plaćala i pokušavala da plati pojedince u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama kako bi nadgledaju mete koje treba ubiti, uz plan da ih potom i ubiju.

- Saradnici regrutovani u okviru te mreže takođe su nagovarani na izvršenje terorističkih napada na civilnu i vojnu infrastrukturu u evropskim zemljama za koje se smatra da su povezane s Ukrajinom - navodi se u optužnici.

"Kovali zaveru da zastraše i ubiju"

Džejms Barnakl mlađi, šef kancelarije Federalnog istražnog biroa (FBI) u Njujorku, kazao je da je agencija poremetila te planove "neumornim radom", jer su članovi ruskih obaveštajnih službi i njihovi saradnici "kovali zaveru da zastraše, prete i ubiju ljude na tlu SAD i širom sveta".

Daren Koks, šef kancelarije FBI u Vašingtonu, naveo je "izvanredan rad više terenskih kancelarija FBI, komponenti i partnerskih agencija koji su kolektivno poremetili pokušaje Rusije da izvrši nasilne akte u glavnom gradu i širom Sjedinjenih Država".

Sedište FBI u Vašingtonu Foto: Kurir

On je u saopštenju poručio da su, kada je pretnja prvi put identifikovana, vašingtonska terenska kancelarija FBI i njeni partneri "brzo reagovali kako bi poremetili zaveru i pozvali rusku vladu na odgovornost za njene postupke".

Prema Koksovom saopštenju, mreža osoba koje rade za obaveštajne službe Ruske Federacije je, počevši najranije od 2024. godine, kovala zaveru za izvršenje ili je izvršila napade i ubistva širom sveta, uključujući i unutar Sjedinjenih Država.

Mreža ruskih obaveštajnih službi u dokumentu je nazvana "jednim krakom" državnog aparata Ruske Federacije osmišljenog za izvođenje napada, uključujući ubistva, širom sveta.

Sa disidenata prešli na zemlje saveznice Ukrajine

- Ranije se mreža se fokusirala na ruske disidente i prebege, ali su od nedavno njena meta postale i zemlje koje se smatraju saveznicima Ukrajine - navodi se u izveštaju i dodaje da su "nedavno članovi mreže pokušali da regrutuju više ljudi u Sjedinjenim Državama", prenosi Gardijan.

FBI Foto: Shutterstock

Američke vlasti su saopštile da je mreža ovog leta regrutovala osobu sa prebivalištem u SAD da nadgleda i ubije istaknutog ruskog disidenta za kojeg se veruje da boravi u Sjedinjenim Državama.

U optužnici se navodi da je ta osoba, identifikovana samo kao "Stanovnik SAD-1", poslata na dve lokacije povezane sa ciljanom žrtvom i data su joj "eksplicitna uputstva o tome kako da sprovede nadzor", a uz to joj je obećano 1.000 i 1.500 dolara za obavljanje posla.

1/13 Vidi galeriju Keš Patel, direktor američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Foto: ALLISON ROBBERT / POOL/BLOOMBERG POOL, Angelina Katsanis/FR172095 AP

"Stanovnik SAD-1" nadzirao metu i predao snimke

Nakon što je sproveo nadzor i jednom od muškaraca navedenih u optužnici predao više fotografija i video snimaka lokacija povezanih sa ciljanom žrtvom, stanovnik SAD je odbio 40.000 dolara koliko mu je ponuđeno da "eliminiše" metu ili učini da ona "nestane" putem ubistva.

Federalna služba bezbednosti (FSB) Rusije Foto: Shutterstock

- Kada je ponuda odbijena, pripadnik ruskih obaveštajnih službi koji ju je izneo pokušao je da regrutuje više drugih osoba u Sjedinjenim Državama da obave posao nudeći im značajne količine novca - navodi se u optužnici.