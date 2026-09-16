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Helikopter američke televizije NBC srušio se sinoć u naselju Čatsvort na području Los Anđelesa i zapalio se, pri čemu su poginule najmanje tri osobe.

Američka agencija AP prenosi navode zvaničnika da se tragedija desila dok je novinarska ekipa izveštavala o sudaru džipa i gradskog autobusa koji se dogodio blizu tog područja.

Kolin Vilijams, stradala voditeljka TV kanala NBC4 Los Anđeles potvrdila je tokom prenosa uživo da se helikopter stanice srušio malo pre 19 časova po lokalnom vremenu.

- Odvojićemo nekoliko minuta da razmislimo o ovome, da obradimo u glavi - kazala je drhtavim glasom Vilijams.

1/5 Vidi galeriju Helikopter američke televizije NBC pao tokom izveštavanja o sabraćajnoj nesreći u Los Anđelesu, ukupno najmanje pet mrtvih Foto: screenshot AP

Samo nekoliko trenutaka kasnije njeno izveštavanje je naglo prekinuto.

Vatrogasna služba Los Anđelesa je saopštila da se helikopter srušio u blizini poslovnog objekta u naselju u dolini San Fernando, tokom izveštavanja o nesreći autobusa u kojoj su najmanje dve osobe poginule, a šestoro ljudi je povređeno.

03:28 Pad helikoptera u Los Anđelesu Izvor: AP

- Najmanje jedna osoba koja je poginula u padu helikoptera bila je napolju na parkingu pored poslovnog objekta - rekao je kapetan Brenden Silverman, portparol vatrogasne službe, na konferenciji za novinare.