HELIKOPTER AMERIČKE TV PAO TOKOM IZVEŠTAVANJA O SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI! U sudaru na zemlji dvoje mrtvih, u padu letelice troje, stradao i pešak (FOTO, VIDEO)
- Helikopter NBC srušio se i zapalio u Čatsvortu kod Los Anđelesa tokom izveštavanja o saobraćajnoj nesreći, a poginule su najmanje tri osobe.
- Vatrogasci navode da je letelica pala blizu poslovnog objekta, dok je na zemlji u sudaru autobusa i džipa stradalo još dvoje ljudi.
Helikopter američke televizije NBC srušio se sinoć u naselju Čatsvort na području Los Anđelesa i zapalio se, pri čemu su poginule najmanje tri osobe.
Američka agencija AP prenosi navode zvaničnika da se tragedija desila dok je novinarska ekipa izveštavala o sudaru džipa i gradskog autobusa koji se dogodio blizu tog područja.
Kolin Vilijams, stradala voditeljka TV kanala NBC4 Los Anđeles potvrdila je tokom prenosa uživo da se helikopter stanice srušio malo pre 19 časova po lokalnom vremenu.
- Odvojićemo nekoliko minuta da razmislimo o ovome, da obradimo u glavi - kazala je drhtavim glasom Vilijams.
Samo nekoliko trenutaka kasnije njeno izveštavanje je naglo prekinuto.
Vatrogasna služba Los Anđelesa je saopštila da se helikopter srušio u blizini poslovnog objekta u naselju u dolini San Fernando, tokom izveštavanja o nesreći autobusa u kojoj su najmanje dve osobe poginule, a šestoro ljudi je povređeno.
- Najmanje jedna osoba koja je poginula u padu helikoptera bila je napolju na parkingu pored poslovnog objekta - rekao je kapetan Brenden Silverman, portparol vatrogasne službe, na konferenciji za novinare.
(Kurir.rs/AP/Preveo i priredio: N. V.)