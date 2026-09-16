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Saudijska Arabija je smanjila isporuke nafte Evropi nakon što su napadi dronom oštetili njen ključni izvozni naftovod ka Crvenom moru, rekli su trgovački izvori za Rojters. Ovo je navelo vodeće kupce, poput Poljske, da hitno potraže alternative, dok su cene tereta prešle 120 dolara po barelu.

Napadi, za koje Saudijska Arabija okrivljuje iračku miliciju, primorali su kraljevinu u petak da zatvori svoj pustinjski naftovod Istok-Zapad, koji ju je tokom poslednjih šest meseci štedeo od najgorih posledica zatvaranja Ormuskog moreuza.

Izvori iz oblasti trgovine naftom i brodskog transporta rekli su u utorak da je Saudijska Arabija obavestila evropske kupce da će pojedini tereti sirove nafte planirani za utovar u septembru biti otkazani, kao i da je utovar nafte u crvenomorskoj luci Janbu suspendovan.

Državna naftna kompanija "Saudi Aramko" odbila je da komentariše.

Saudijci se okreću "tajnim isporukama" kroz Ormuski moreuz

Smanjenje saudijskih tokova kroz Crveno more primoraće Rijad da pokuša da izvozi više nafte kroz Ormuski moreuz koristeći takozvane "tajne isporuke", slične onima koje već koriste Ujedinjeni Arapski Emirati i Irak, navode trgovački izvori.

Takve isporuke omogućile su proizvođačima nafte iz Persijskog zaliva da izvoze između 7 i 9 miliona barela dnevno, što je 30% do 40% predratnih količina.

1/4 Vidi galeriju Iran je zatvorio strateški veoma važan Ormuski moreuz kao odgovor na američko bombardovanje iranskih nuklearnih postrojenja. Kao posledica zatvaranja ovog morskog prolaza očekuje se veliki skok cena nafte na svetskom tržištu, što će produbiti ekonomsku krizu u svetu. Foto: Shutterstock, Printscreen/Google Maps

Poremećaj u snabdevanju pružio je podršku cenama nafte, pa se fjučersima nafte Brent trgovalo po ceni od oko 108 dolara po barelu. Cene tereta na fizičkom tržištu Evrope bile su još više, pri čemu je ključni parametar "datirani Brent" iznosio oko 122 dolara po barelu, pokazuju podaci LSEG-a.

Saudijska Arabija je utovarila 22 miliona barela nafte na 12 brodova u lukama Ras Tanura i Džuajma u nedelji od 7. do 13. septembra, za razliku od 6 do 7 brodova nedeljno tokom prethodne tri nedelje, pokazuju podaci analitičke kuće Vorteka.

Rojters nije mogao odmah da utvrdi koliko će tereta za Evropu biti otkazano niti koliko će trajati suspenzija utovara u Janbuu.

Poljska naftna kompanija "Orlen" juri da nađe alternative, kažu trgovci

Poljska naftna kompanija "Orlen" žuri da obezbedi zamenu za isporuke sirove nafte iz Severnog mora i drugih udaljenijih regiona kako bi nadoknadila iznenadni gubitak zaliha iz Saudijske Arabije, potvrdilo je pet izvora iz industrije.

Aramko je postao glavni dobavljač Orlena 2022. godine i sada pokriva oko 40 procenata njegovih potreba. Ovo je omogućilo Poljskoj da se reši zavisnosti od ruske nafte, ali ju je istovremeno učinilo direktno zavisnom od saudijskog proizvođača.

Orlen nije želeo da ulazi u detalje pojedinačnih poslova, ali je rekao da aktivno upravlja zalihama kako bi osigurao da rafinerijama ne ponestane sirovina.

- Prilagođavanje i optimizacija nabavke je redovan deo poslovanja "Orlen" grupe, u zavisnosti od trenutnih potreba proizvodnje i tržišne situacije - rekao je portparol kompanije za Rojters, dodajući da se isporuke sirovina njenim rafinerijama trenutno odvijaju bez ikakvih prekida.

Ključni izvozni naftovod ka Crvenom moru Foto: screenshot X/jurgen_nauditt

Zalihe se kupuju iz Severnog mora, Alžira i Gvajane

Izvori kažu da je "Orlen" kupio nekoliko tovara sirove nafte na spot tenderima u petak i ponedeljak.

Prema rečima dve osobe upoznate sa situacijom, oni su uzeli severomorske sorte Grane, Johan Sverdrup i Johan Castberg. Dva izvora su dodala da je "Orlen" takođe podneo ponude za udaljenije sorte, uključujući američku WTI Midland i kazahstansku CPC Blend.

Jedan trgovac je potvrdio da je "Orlen" u utorak pokrenuo novi tender za kupovinu severomorske ili alžirske sirove nafte za isporuku u oktobru, kao i gvajanske sirove nafte za novembar, ali rezultati tog tendera još nisu poznati. Detaljnije informacije o ponudama nisu bile dostupne, a ishodi nisu mogli biti direktno potvrđeni sa drugom ugovornom stranom.