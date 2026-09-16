Slušaj vest

Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, obraća se evroposlanicima u Strazburu u šestom govoru koji drži o stanju EU (State of the Union)

Politiko je pred početak govora izneo očekivanja da će, dok se EU suočava sa ratovima, posledicama šumskih požara i američkim predsednikom Donaldom Trampom, šefica vlade Evropske unije da iskoristi obraćanje da izloži svoju agendu: klimatska zaštita Evrope, smanjenje jaza sa Kinom i SAD u oblasti veštačke inteligencije, jačanje odbrambene industrije evropskog bloka i reforma njegovih migracionih pravila.

Navodi se da su proteklih šest meseci zvaničnici širom Brisela unosili ideje, zahteve i politička obećanja u ovaj govor - iako je njegov sadržaj ostao strogo čuvana tajna.

Pripreme za obraćanje odvijale su se u vreme tenzija unutar parlamentarne koalicije koja je izglasala drugi mandat Fon der Lajen.

Ona se obraća Evropskom parlamentu gde su njeni saveznici iz desnog centra sve spremniji da sarađuju sa krajnjom desnicom, dok levi centar zahteva da ona povuče jasnu granicu.

Kanadski premijer Mark Karni je stigao u veliku salu Evropskog parlamenta dok Otava nastoji da produbi strateške veze s Evropom usred pogoršanja odnosa sa Vašingtonom.

Lideri krajnje desničarske poslaničke grupe Patrioti - Žordan Bardela iz francuskog Nacionalnog okupljanja - i poslaničke grupe Evropa suverenih nacija - koju predvodi ultradesničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) - nisu se pojavili na kurtoaznom rukovanju sa Karnijem, kojeg su pozdravili drugi šefovi poslaničkih grupa dok je ulazio u salu.

1/23 Vidi galeriju Ursula fon der Lajen Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Izveštači Politika navode da je puno praznih mesta u sali.

- Evropa mora da cilja na udeo čiste energije koji je "tehnološki neutralan", uključujući kontroverznije izvore energije poput biometana i nuklearne energije, kao i obnovljive izvore energije poput vetra i sunca - kazala je fon der Lajen poslanicima Evropskog parlamenta.

Ona je rekla da je ovo od vitalnog značaja jer kriza u Ormuskom moreuzu smanjuje zalihe energenata, dodajući trošak od 90 milijardi evra uvozu energenata u EU ove godine "bez ijednog dodatog molekula energije".

- U tom cilju, EU takođe treba da umnoži svoje kapacitete obnovljivih izvora energije šest puta i udvostruči udeo električne energije u svom energetskom miksu do 2040. godine - navela je Fon der Lajen, odobravajući tako cilj elektrifikacije koji je EU predložila pre ovog leta.