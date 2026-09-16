TRAGEDIJA U GAZI, SRUŠILA SE VIŠESPRATNICA! Među stradalima i DECA, desetine ljudi zarobljeno pod ruševinama, stravični snimci (VIDEO)
- U gradu Gazi srušila se teško oštećena višespratnica u kojoj su bile raseljene palestinske porodice, a poginulo je najmanje 12 ljudi, među njima četvoro dece.
- Još desetine ljudi vode se kao nestale ili zarobljene pod ruševinama, dok ekipe civilne zaštite buldožerima pokušavaju da ih izvuku.
Zgrada u kojoj su se nalazile raseljene palestinske porodice srušila se u gradu Gazi u sredu, pri čemu je poginulo najmanje 12 ljudi, uključujući četvoro dece, a 15 je povređeno.
Višespratnica je bila teško oštećena tokom rata između Izraela i Hamasa i postojala su upozorenja o njenoj bezbednosti.
Desetine ljudi i dalje se vode kao nestale ili su zarobljene pod ruševinama, a na video-snimcima se vidi kako ekipe civilne zaštite pregledaju olupinu i koriste buldožere kako bi izvukle ljude, uključujući i decu.
Zgrada je bila delimično uništena u izraelskom udaru ranije tokom rata. Nije bilo odmah jasno šta je izazvalo rušenje, ali u Gazi, gde je većina zgrada oštećena ili uništena, na desetine višespratnica srušilo se tokom rata, posebno tokom zimskih vremenskih neprilika.
Rušenje zgrada postalo je velika opasnost u Gazi.
Raseljene porodice često su se vraćale iz šatorskih kampova u domove koji su oštećeni u bombardovanju tokom skoro tri godine rata.
(Kurir.rs/AP)