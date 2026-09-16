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Ruski dron pogodio je autobus u Nikopoljskom okrugu u Ukrajini, pri čemu je poginulo petoro ljudi, dok je sedmoro povređeno, prenosi Ukrinform, pozivajući se na šefa Dnipropetrovske oblasne vojne administracije, Oleksandra Hanžu.

- Rusi su dronoom pogodili autobus. Petoro ljudi je poginulo na licu mesta. Sedmoro povređenih se trenutno nalazi pod medicinskim nadzorom i pruža im se sva neophodna nega - napisao je Hanžu na Telegramu.

U pitanju je bio redovni putnički autobus.

(Kurir.rs/Ukrinform)

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