Ruski dron pogodio autobus u Nikopoljskom okrugu u Ukrajini
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HOROR U UKRAJINI! Ruski dron pogodio autobus - PETORO MRTVIH, ima i povređenih (FOTO)
- Ruski dron pogodio je redovni putnički autobus u Nikopoljskom okrugu u Ukrajini.
- Poginulo je petoro ljudi, a sedmoro je povređeno i nalazi se pod medicinskim nadzorom.
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Ruski dron pogodio je autobus u Nikopoljskom okrugu u Ukrajini, pri čemu je poginulo petoro ljudi, dok je sedmoro povređeno, prenosi Ukrinform, pozivajući se na šefa Dnipropetrovske oblasne vojne administracije, Oleksandra Hanžu.
- Rusi su dronoom pogodili autobus. Petoro ljudi je poginulo na licu mesta. Sedmoro povređenih se trenutno nalazi pod medicinskim nadzorom i pruža im se sva neophodna nega - napisao je Hanžu na Telegramu.
U pitanju je bio redovni putnički autobus.
(Kurir.rs/Ukrinform)
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