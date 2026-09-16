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Petogodišnji Teo Sabo preminuo je od posledica ekstremne vrućine nakon što je ostavljen sam u zaključanom automobilu ispred porodične vile u Pioriji, u američkoj državi Arizona, dok su njegovi roditelji u kući organizovali slavlje. Protiv roditelja, Mihaila (50) i Anke Sabo (45), podignuta je optužnica za ubistvo iz nehata i zlostavljanje deteta.

Tragedija se dogodila u nedelju, kada se sedmočlana porodica oko 13 časova vratila s krštenja drugog deteta i u svojoj kući, procenjenoj na 1,1 milion dolara, ugostila pedesetak rođaka i prijatelja. Tek nakon više od dva i po sata ukućani su primetili da petogodišnjeg Tea nema.

Otac rekao da je zadužio starijeg sina da izvede brata iz automobila

Dečak je pronađen u besvesnom stanju u vozilu, dok je spoljna temperatura dostizala 40 stepeni Celzijusa.

Članovi porodice pokušali su reanimaciju do dolaska hitnih službi, ali je dečak ubrzo po prijemu u bolnicu proglašen mrtvim. Zvanični nalaz obdukcije Centra za medicinsku forenziku okruga Marikopa još se čeka.

Prema navodima iz sudskih spisa, otac je tokom ispitivanja tvrdio da je po dolasku iz crkve zadužio svog četrnaestogodišnjeg sina da izvede mlađeg brata iz auta.

1/4 Vidi galeriju Teo Sabo (5) sa roditeljima Foto: X/tammytabby

Tinejdžer je, međutim, izjavio pred policijom da se ne seća takvog zahteva. Predstavnik policije Vilijam Kenedi saopštio je da dosadašnja istraga ukazuje na fatalni nesporazum među članovima porodice oko toga ko je bio dužan da izvede dete iz vozila.

Na prvom saslušanju pred nadležnim sudom, tužilaštvo je insistiralo na odgovornosti roditelja. Tužiteljka Bruk Gont naglasila je da je nedopustivo to što roditelji puna dva i po sata nisu znali gde im se nalazi petogodišnje dete.

Branilac tvrdi da je reč o spletu nesrećnih okolnosti

S druge strane, branilac optuženih Leah Dod zatražila je odbacivanje optužbi za ubistvo i zlostavljanje, tvrdeći da je reč o spletu nesrećnih okolnosti u masovnom okupljanju.

- Majka je organizovala proslavu pretpostavljajući da će otac preuzeti brinjenje o detetu, dok je otac to poverio starijem sinu. Dečak je spavao u kolima. Postupanje roditelja nakon pronalaska deteta, pozivanje hitne pomoći i pokušaji oživljavanja, predstavlja standardnu reakciju i dokazuje da nema govora o svesnom zanemarivanju - navela je odbrana.

Sud je bračnom paru Sabo, koji je u braku skoro dve decenije i živi u Arizoni od 2011. godine, odredio kauciju od po 150.000 dolara. Izrečena im je i mera zabrane međusobnog kontakta, dok im je dozvoljeno da preostalu četvoricu sinova posećuju isključivo pod nadzorom nadležnih službi. Naredno, preliminarno saslušanje zakazano je za 23. septembar.