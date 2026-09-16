Slušaj vest

Tragična nesreća u naselju Čatsvort na području Los Anđelesa odnela je tri života kada se helikopter američke medijske kuće NBC4 srušio u utorak uveče.

U letelici su se nalazili novinarka Elijana "Eli" Moreno i pilot Džordž Marčiniv.

Poslednji minuti leta helikoptera televizije KNBC preneti su uživo u programu te stanice.

Upozoravamo da snimak može biti uznemirujuć!

Izveštavali o saobraćajki, pa usledio pad

Pre nesreće, helikopter "NewsChopper4" lebdeo je iznad ulice Nordof, odakle je posada izveštavala o teškom udesu u kojem je učestvovao autobus gradskog prevoza.

Iz za sada nepoznatih razloga, letelica je naglo izgubila visinu i udarila u zemlju, nakon čega je izbio požar koji je potpuno progutao olupinu i zapalio nekoliko parkiranih vozila.

Vatrogasne ekipe su ubrzo stigle na teren, a prema podacima Vatrogasne službe Los Anđelesa, među poginulima je i pešak koji se u trenutku pada zatekao u blizini.

Vest o padu letelice potvrdila je i sama televizijska stanica tokom programa uživo.

- Izgubili smo kontakt sa našim kolegama - izjavila je kroz suze dugogodišnja voditeljka NBC4, Kolin Vilijams, dok su u programu prikazivani snimci sa mesta nesreće.

03:28
Pad helikoptera u Los Anđelesu Izvor: AP

U zajedničkom saopštenju medijskih kuća NBC4 i Telemundo 52 navodi se:

"Sa dubokom tugom potvrđujemo da je helikopter angažovan na izveštavanju iz vazduha za NBC4 i Telemundo 52 učestvovao u nesreći sa smrtnim ishodom u utorak uveče u Los Anđelesu. Izražavamo najdublje saučešće porodicama, prijateljima i kolegama stradalih".

Elijana Moreno prepoznatljivo lice, Džordž iskusan pilot

Elijana Moreno bila je jedno od najprepoznatljivijih lica vazdušnog novinarstva u regiji, gde je radila još od 2010. godine, a na društvenim mrežama bila je poznata pod nadimkom "Eli in the Heli".

Elijana Moreno, novinarka koja je stradala kada se helikopter američke TV NBC4 srušio u toku izveštvanja u Los Anđelesu
Foto: Printscreen

Nakon što je diplomirala novinarstvo i političke nauke na Univerzitetu Čapman, karijeru je gradila na stanicama KCAL 9 i KCBS 2, da bi se oko 2018. godine pridružila timu NBC4.

Tokom letova obavljala je uloge reporterke, snimateljke i urednice, pokrivajući policijske potere, požare i ključne gradske vesti.

Pilot Džordž Marčiniv bio je izuzetno iskusan vazduhoplovac sa više od 14.000 sati naleta u helikopterima.

(Kurir.rs/Njujork Post)

Ne propustitePlanetaHELIKOPTER AMERIČKE TV PAO TOKOM IZVEŠTAVANJA O SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI! U sudaru na zemlji dvoje mrtvih, u padu letelice troje, stradao i pešak (FOTO, VIDEO)
Pad helikopter Los Anđeles.jpg
PlanetaON JE UHAPŠEN SA MECIMA ZA PROBIJANJE PANCIRA NA TRAMPOVOM GOLF TERENU! Objavljena fotografija, preti mu najmanje 10 godina federalnog zatvora (FOTO, VIDEO)
Žanin Džon Tejl (38) uhapšen golf teren Los Anđeles Ranč Palos Verdesu.jpg
PlanetaTRAMP O HAPŠENJU NAORUŽANOG MUŠKARCA NA GOLF TERENU: DEFINITIVNO SAM ZNAČAJAN! Osumnjičeni snimao agente pred dolazak šefa Bele kuće na imanje u Kaliforniji
Ranč Palos Verdes Donald Tramp (1).png
PlanetaOGROMNA BUBAŠVABA GMIŽE PO VRATU VODITELJKE, ONA NE REAGUJE! Gadan snimak iz LA, pogledajte kada Rejčel kreće da se trese: Pokušala da mi ukrade slavu (VIDEO)
buba.jpg