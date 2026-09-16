(UZNEMIRUJUĆE) POGIBIJA U PRENOSU UŽIVO! Snimljeni poslednji trenuci helikoptera američke televizije, ovo su tragično stradali novinarka i pilot (VIDEO/FOTO)
- U nesreći je stradao i pešak na zemlji, dok je letelica prethodno izveštavala o saobraćajnoj nesreći.
- Helikopter je naglo izgubio visinu, udario u zemlju i izazvao požar koji je zahvatio olupinu i parkirana vozila.
Tragična nesreća u naselju Čatsvort na području Los Anđelesa odnela je tri života kada se helikopter američke medijske kuće NBC4 srušio u utorak uveče.
U letelici su se nalazili novinarka Elijana "Eli" Moreno i pilot Džordž Marčiniv.
Poslednji minuti leta helikoptera televizije KNBC preneti su uživo u programu te stanice.
Upozoravamo da snimak može biti uznemirujuć!
Izveštavali o saobraćajki, pa usledio pad
Pre nesreće, helikopter "NewsChopper4" lebdeo je iznad ulice Nordof, odakle je posada izveštavala o teškom udesu u kojem je učestvovao autobus gradskog prevoza.
Iz za sada nepoznatih razloga, letelica je naglo izgubila visinu i udarila u zemlju, nakon čega je izbio požar koji je potpuno progutao olupinu i zapalio nekoliko parkiranih vozila.
Vatrogasne ekipe su ubrzo stigle na teren, a prema podacima Vatrogasne službe Los Anđelesa, među poginulima je i pešak koji se u trenutku pada zatekao u blizini.
Vest o padu letelice potvrdila je i sama televizijska stanica tokom programa uživo.
- Izgubili smo kontakt sa našim kolegama - izjavila je kroz suze dugogodišnja voditeljka NBC4, Kolin Vilijams, dok su u programu prikazivani snimci sa mesta nesreće.
U zajedničkom saopštenju medijskih kuća NBC4 i Telemundo 52 navodi se:
"Sa dubokom tugom potvrđujemo da je helikopter angažovan na izveštavanju iz vazduha za NBC4 i Telemundo 52 učestvovao u nesreći sa smrtnim ishodom u utorak uveče u Los Anđelesu. Izražavamo najdublje saučešće porodicama, prijateljima i kolegama stradalih".
Elijana Moreno prepoznatljivo lice, Džordž iskusan pilot
Elijana Moreno bila je jedno od najprepoznatljivijih lica vazdušnog novinarstva u regiji, gde je radila još od 2010. godine, a na društvenim mrežama bila je poznata pod nadimkom "Eli in the Heli".
Nakon što je diplomirala novinarstvo i političke nauke na Univerzitetu Čapman, karijeru je gradila na stanicama KCAL 9 i KCBS 2, da bi se oko 2018. godine pridružila timu NBC4.
Tokom letova obavljala je uloge reporterke, snimateljke i urednice, pokrivajući policijske potere, požare i ključne gradske vesti.
Pilot Džordž Marčiniv bio je izuzetno iskusan vazduhoplovac sa više od 14.000 sati naleta u helikopterima.
(Kurir.rs/Njujork Post)