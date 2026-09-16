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Tragična nesreća u naselju Čatsvort na području Los Anđelesa odnela je tri života kada se helikopter američke medijske kuće NBC4 srušio u utorak uveče.

U letelici su se nalazili novinarka Elijana "Eli" Moreno i pilot Džordž Marčiniv.

Poslednji minuti leta helikoptera televizije KNBC preneti su uživo u programu te stanice.

Upozoravamo da snimak može biti uznemirujuć!

Izveštavali o saobraćajki, pa usledio pad

Pre nesreće, helikopter "NewsChopper4" lebdeo je iznad ulice Nordof, odakle je posada izveštavala o teškom udesu u kojem je učestvovao autobus gradskog prevoza.

Iz za sada nepoznatih razloga, letelica je naglo izgubila visinu i udarila u zemlju, nakon čega je izbio požar koji je potpuno progutao olupinu i zapalio nekoliko parkiranih vozila.

Vatrogasne ekipe su ubrzo stigle na teren, a prema podacima Vatrogasne službe Los Anđelesa, među poginulima je i pešak koji se u trenutku pada zatekao u blizini.

Vest o padu letelice potvrdila je i sama televizijska stanica tokom programa uživo.

- Izgubili smo kontakt sa našim kolegama - izjavila je kroz suze dugogodišnja voditeljka NBC4, Kolin Vilijams, dok su u programu prikazivani snimci sa mesta nesreće.

03:28 Pad helikoptera u Los Anđelesu Izvor: AP

U zajedničkom saopštenju medijskih kuća NBC4 i Telemundo 52 navodi se:

"Sa dubokom tugom potvrđujemo da je helikopter angažovan na izveštavanju iz vazduha za NBC4 i Telemundo 52 učestvovao u nesreći sa smrtnim ishodom u utorak uveče u Los Anđelesu. Izražavamo najdublje saučešće porodicama, prijateljima i kolegama stradalih".

Elijana Moreno prepoznatljivo lice, Džordž iskusan pilot

Elijana Moreno bila je jedno od najprepoznatljivijih lica vazdušnog novinarstva u regiji, gde je radila još od 2010. godine, a na društvenim mrežama bila je poznata pod nadimkom "Eli in the Heli".

Foto: Printscreen

Nakon što je diplomirala novinarstvo i političke nauke na Univerzitetu Čapman, karijeru je gradila na stanicama KCAL 9 i KCBS 2, da bi se oko 2018. godine pridružila timu NBC4.

Tokom letova obavljala je uloge reporterke, snimateljke i urednice, pokrivajući policijske potere, požare i ključne gradske vesti.