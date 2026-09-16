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Austrijanka (37) teško je povređena u napadu ajkule na Bahamima dok je plivala sa delfinima tokom turističkog putovanja.

Incident se dogodio oko tri milje od obale ostrva Bimini, potvrdila je policija Bahama, prenosi ABC News.

Prema zvaničnim informacijama, žena je zadobila tešku povredu desnog skočnog zgloba. Napad se dogodio prekjuče, a ona je odmah oko 17:30 časova prebačena u kliniku zajednice Bimini.

Zbog težine povreda, tridesetsedmogodišnjakinja je brzo helikopterom prebačena u Nju Providens, glavno i najnaseljenije ostrvo Bahama, na dalje lečenje.

Policija Bahama pokrenula je istragu kako bi utvrdila sve okolnosti napada.

(Kurir.rs/ABC News)

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