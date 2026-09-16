Ajkula napala Austrijanku na Bahamima
Planeta
KRVAVA DRAMA NA RAJSKOM OSTRVU! Austrijanku (37) brutalno napala MORSKA NEMAN dok je plivala sa delfinima, hitno je prebačena helikopterom na lečenje!
- Incident se dogodio kod ostrva Bimini, a žena je zbog teške povrede skočnog zgloba helikopterom prebačena u Nju Providens na dalje lečenje.
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Austrijanka (37) teško je povređena u napadu ajkule na Bahamima dok je plivala sa delfinima tokom turističkog putovanja.
Incident se dogodio oko tri milje od obale ostrva Bimini, potvrdila je policija Bahama, prenosi ABC News.
Prema zvaničnim informacijama, žena je zadobila tešku povredu desnog skočnog zgloba. Napad se dogodio prekjuče, a ona je odmah oko 17:30 časova prebačena u kliniku zajednice Bimini.
Zbog težine povreda, tridesetsedmogodišnjakinja je brzo helikopterom prebačena u Nju Providens, glavno i najnaseljenije ostrvo Bahama, na dalje lečenje.
Policija Bahama pokrenula je istragu kako bi utvrdila sve okolnosti napada.
(Kurir.rs/ABC News)
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