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Sjedinjene Američke Države nisu obavestile Rusiju o planovima za raspoređivanje oružja u svemiru, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov.

- Nije bilo nikakvog obaveštenja. U ovom slučaju reč je o izjavi američkog sekretara za vazduhoplovne snage. Za nas to nije novost, sve se prati i beleži i donose se odgovarajući zaključci - rekao je Rjabkov na konferenciji za novinare u Moskvi.

On je podsetio da se Moskva već dugo zalaže za usvajanje pravno obavezujućeg dokumenta kojim bi se sprečilo raspoređivanje udarnog oružja u svemiru i praktično isključila upotreba sile ili pretnja silom protiv svemirskih objekata.

- Amerikanci i drugi zapadnjaci, posebno Britanci, godinama demagogijom prikrivaju nespremnost da krenu tim putem, tražeći kvaziizgovore kako se tim pitanjem ne bi bavili i istovremeno pokušavajući da nas optuže za aktivnosti koje, po njihovom mišljenju, imaju destabilizujući karakter - rekao je Rjabkov.

On je, međutim, ocenio da još nije kasno da se uspostave uslovi koji bi sprečili trku u naoružanju u svemiru.

- Smatramo da vreme još nije potpuno izgubljeno za stvaranje okruženja koje bi isključilo trku u naoružanju, uz sve veće rizike od otvorenog sukoba u svemiru - poručio je zamenik šefa ruske diplomatije.

Zvanična potvrdа SAD i planovi odbrane

SAD su potvrdile da su rasporedile svemirsko oružje u Zemljinoj orbiti, što je prvi put da su priznale takve ofanzivne sposobnosti.

Juče je američki sekretar Ratnog vazduhoplovstva Troj Mejnk izjavio da je oružje "u orbiti" bilo neophodno kako bi se zaštitile američke snage od neprijateljskih delovanja.

Govoreći na Konferenciji o vazduhu, svemiru i sajber-prostoru u ponedeljak, Mejnk je rekao da su SAD spremne za "pretnje koje se razvijaju", ali nije detaljnije govorio o mogućnostima oružja niti o tome kada je ono postavljeno u orbitu.

Visoki vojni lideri su ranije izjavljivali da planiraju jačanje vojnih kapaciteta u svemiru, pozivajući se na ruske i kineske programe koji razvijaju načine za napad i ometanje američkih satelita u budućem sukobu.

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Trampova administracija je navela da su kapaciteti bazirani u svemiru, kao i presretačke rakete, ključni deo njenog planiranog odbrambenog sistema "Zlatna kupola", namenjenog zaštiti SAD od raketa i drugih pretnji iz vazduha.

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Šta su svemirske snage SAD?

Sporazum iz 1967. godine zabranio je oružje za masovno uništenje u orbiti.

Od tada, vodeće sile uključujući SAD, Rusiju i Kinu istražuju druge mogućnosti van okvira ovog sporazuma, kao što je ciljanje suparničkih satelita, koji su od ključnog značaja za vojne komunikacije, nadzor i navigaciju.

Prošle godine, predsednik SAD Donald Tramp izdao je izvršnu uredbu kojom je istaknuta uloga Svemirskih snaga SAD ne samo u odbrani resursa, već i kao ofanzivne sile.

1/10 Vidi galeriju Donald Tramp pojavio se sa znatno tamnijom kosom i izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama. Nije poznato da li je promena trajna. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Svemirske snage SAD - najnoviji rod američke vojske formiran posle više od 70 godina - pokrenute su 2019. godine kao način da se zaštite američki resursi u svemiru, uključujući stotine satelita koji se koriste za komunikaciju i nadzor.

- Kontrola svemira obuhvata misijska područja potrebna za borbu i kontrolu nad svemirskim domenom - primenjujući kinetička i nekinetička sredstva radi uticaja na mogućnosti protivnika kroz ometanje, degradaciju, pa čak i uništenje, ukoliko je potrebno.

Ovi kapaciteti se mogu koristiti u ofanzivne i odbrambene svrhe po nalogu združenih komandi - izjavio je Portparol Svemirskih snaga SAD.

Ruske i kineske aktivnosti u orbiti

Početkom februara otkriveno je da su dva ruska satelita najverovatnije presretala komunikaciju najmanje desetak evropskih satelita od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Takva presretanja su ruskoj obaveštajnoj službi možda omogućila uvid u osetljive podatke koje ti sateliti prenose ili, hipotetički, čak i preuzimanje kontrole nad njima.

Godine 2024, SAD su saopštile da je Rusija lansirala satelit za koji veruju da bi mogao biti sposoban da napadne druge slične letelice. Rusija se nije javno oglašavala po tom pitanju.

Svemirske snage SAD navode da Kina "razvija i koristi svemirske i protivsvemirske kapacitete kao deo strategije vojne modernizacije", dok Rusija "posmatra svemir kao domen ratovanja i veruje da će prevlast u svemiru biti odlučujući faktor u budućim sukobima".