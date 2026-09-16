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Selo Pidington u Oksfordširu izglasalo je "nezavisnost" od Velike Britanije i proglasilo se "kneževinom" u znak protesta zbog planova vlade premijera Endija Bernama da tražioce azila smesti u obližnju bivšu vojnu bazu.

Vladin plan, koji bi značio da bi se 1.256 ljudi preselilo u bazu u blizini Pidingtona, izazvao je bes među mnogim stanovnicima sela.

Indipendent navodi da su stanovnici juče glasali na simboličnom i nezvaničnom referendumu.

To se dogodilo nakon što je 4. jula, povodom 250. godišnjice američke nezavisnosti, 96 odsto stanovnika Pidingtona sa pravom glasa podržalo održavanje referenduma.

U utorak su njihovi glasački listići vraćeni u malu kutiju ispred zgrade seoske skupštine, centralnog mesta okupljanja u mesti koje ima 350 ljudi, a nema ni pab, ni kafić ni prodavnicu.

Službenik zadužen za glasanje objavio je jutros rezultat publici sastavljenoj od desetina novinara i seljana.

Ogromna većina za nezavisnost

Stanovništvo Pidingtona glasalo je ogromnom većinom za nezavisnost od Velike Britanije.

Oko 285 seljana podržalo je "nezavisnost", uz izlaznost od skoro 92 odsto.

1/5 Vidi galeriju Selo Pidington na referendumu izglasalo "nezavisnost" od Velike Britanije Foto: Joe Giddens/PA, Doug Seeburg / News Licensing / Profimedia

Samo 26 stanovnika je glasalo protiv predloga, a zabeležen je jedan neispravan glasački listić.

Zastavica sa natpisom "Bitka za Britaniju 2026" visila je ispred seoske skupštine, pored druge koja podseća na 15. septembra 1940, datum Bitke za Britaniju u Drugom svetskom ratu

Džo Maršal, odbornik parohije Pidington, ukazao je na to da selo može da ode toliko daleko da izabere vođe nove "kneževine".

"Verovatno ćemo izabrati i lidere kneževine"

Na pitanje koliko je selo zaista spremno da ode daleko sa zahtevom za "nezavisnost", Maršal je odgovorio da će se sve svesti na to koliko je vlada spremna da se angažuje u razgovorima sa njima.

- Preimenovanje sela (u kneževinu) je jedna od stvari. Verovatno ćemo nastaviti i izabrati neke lidere i slične stvari da bismo to zaista uadili kako treba. Već sam ljudima ranije pomenuo Kneževinu Siland, koja se nalazi negde kod obale Norviča i oni imaju svoje nacionalne timove i imaju svoj pečat i svoj simbolični dokaz o državljanstvu i slične stvari. Možemo zaista da se igramo sa tim, ali mislim da je ono što bismo uradili više od svega to da ohrabrimo druga područja koja ne podržavaju ono što se dešava u njihovim područjima da se zalažu za slične stvari - poručio je Maršal.

1/15 Vidi galeriju Endi Bernam, premijer Velike Britanije Foto: ANDY RAIN/EPA, Kin Cheung/AP, Leon Neal/Pool Getty Images Europe

Tim Meknali, predsednik parohije Pidington, obratio se medijima dok su seljani glasali u utorak i kazao je da se na referendumu radilo o "nadi" za stanovnike.

- Juče je bila godišnjica bitke za Britaniju, a za nas je ovo bila bitka za Britaniju. Identifikovani smo kao nulta tačka za čitav niz pitanja. Samo želim nešto da kažem Endiju Bernamu, premijeru ove velike, velike zemlje u kojoj se nalazimo, predsedniku Doma lordova, predsedniku Donjeg doma, liderki opozicije Kemi Bedenoh i svih zvaničnicima opozicije: ovo je primer demokratije na delu. Kada smo 3. jula započeli ovaj proces, ušli smo u ovu seosku skupštinu kao oni koje nazivamo autsajderima, ne znajući kako ćemo nastaviti dalje i stavrno se izboriti protiv ovog plana, imali smo hrabru ideju. Imali smo ideju da ćemo rasti kao ljudi i ono što smatram definicijom urađenog je ovo. Ovo je definicija urađenog. Poslali smo apsolutnu poruku, ne samo regionu, ne samo zemlji, već i svetu - kazao je Meknali.

Britanski list navodi da vlada u Londonu želi da aktivira Proces hitnog krunskog razvoja, koji bi omogućio ministarki unutrašnjih poslova Šabani Mahmud da zaobiđe lokalne organe prlikom planiranja smeštaja ttažilaca azila.