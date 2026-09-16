MAĐAROVE "PTICE" RAZNELE GENERALA PROGLAŠENOG ZA HEROJA RUSIJE! Ukrajinski komandant objavio snimak "majstorski preciznog" udara dronova (FOTO, VIDEO)
- Ukrajinski komandant Robert Brovdi Mađar objavio je da su dronovi 427. brigade ubili ruskog generala Antona Grunisa 12. septembra u okupiranom delu Donjecke oblasti.
- Brovdi tvrdi da je to sedmi ruski komandant kojeg su njegove jedinice eliminisale, a smrt je potvrdio i general Apti Alaudinov iz Ahmata.
- Grunis je 28. avgusta dobio odlikovanje heroja Rusije, a ukrajinske snage navode da je pogođen na mestu raspoređivanja ruskih trupa.
General Anton Grunis, komandant Četvrte motorizovane streljačke brigade Južne grupe ruske vojske, ubijen je 12. septembra u okupiranom delu Donjecke oblasti, objavio je danas Robert Brovdi zvani Mađar, komandant Snaga bespilotnih sistema (SBS) vojske Ukrajine.
- Ovog puta, "ptice" (dronovi) 427. brigade SBS delovale su majstorski precizno - napisao je Brovdi na društvenim mrežama, dodajući da je to sedmi komandant neke ruske brigade, divizije ili korpusa kojeg su njegove jedinice eliminisale.
Smrt oficira potvrdio je general Apti Alaudinov, komandant jedinice Ahmat ruskih specijalnih snaga, prenela je ruska agencija Tas.
Anton Grunis je uzdignut u rang heroja Rusije, primivši istoimeno odlikovanje 28. avgusta.
On je 3. jula objavio rusko zauzimanje Kostjantinovke, što su ukrajinske snage negirale nakon žestokih borbi za taj grad.
(Kurir.rs/Beta)