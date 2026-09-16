Slušaj vest

General Anton Grunis, komandant Četvrte motorizovane streljačke brigade Južne grupe ruske vojske, ubijen je 12. septembra u okupiranom delu Donjecke oblasti, objavio je danas Robert Brovdi zvani Mađar, komandant Snaga bespilotnih sistema (SBS) vojske Ukrajine.

- Ovog puta, "ptice" (dronovi) 427. brigade SBS delovale su majstorski precizno - napisao je Brovdi na društvenim mrežama, dodajući da je to sedmi komandant neke ruske brigade, divizije ili korpusa kojeg su njegove jedinice eliminisale.

HSUVYx4W8AA1eCL.jpg
Ruski general Anton Grunis Foto: X printscreen

Smrt oficira potvrdio je general Apti Alaudinov, komandant jedinice Ahmat ruskih specijalnih snaga, prenela je ruska agencija Tas.

Anton Grunis je uzdignut u rang heroja Rusije, primivši istoimeno odlikovanje 28. avgusta.

On je 3. jula objavio rusko zauzimanje Kostjantinovke, što su ukrajinske snage negirale nakon žestokih borbi za taj grad.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaHOROR U UKRAJINI! Ruski dron pogodio autobus - PETORO MRTVIH, ima i povređenih (FOTO)
Nikpoljsko polje ukrajina autobus
PlanetaFBI: RUSKE SLUŽBE SPREMAJU UBISTVA U AMERICI I EVROPI, 5 OPTUŽENIH U BEKSTVU! Stanovnik SAD vrbovan da "eliminiše" metu za 40.000 $, planiran "HAOS ŠIROM SVETA"
Rusija Vladimir Putin FSB
PlanetaNATO OBORIO DRON IZNAD LITVANIJE! Predsednik baltičke zemlje: Rusija pojačava agresiju protiv Ukrajine, spremnost Alijanse od vitalnog značaja za region (FOTO)
shutterstock_1163151406.jpg
PlanetaDIGNUTI NATO AVIONI NAKON "BRZO BISMO POBEDILI RUSIJU AKO SKINEMO RUKAVICE"! Šef poljske diplomatije: U 6 nedelja uništili bismo sve, čak i bez Amerike! (FOTO)
radoslav.jpg