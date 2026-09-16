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Bivši policijski narednik koji je od kolege tražio da mu pošalje intimni snimak jedne građanke osuđen je na četiri godine zatvora.

Pol Strit (41) osuđen je u sredu pred sudom Old Bejli (Centralni krivični sud u Londonu), nakon što je u junu proglašen krivim po dve tačke optužnice za zloupotrebu službenog položaja.

Ovaj bivši pripadnik policije okruga Kembridžšir, poznat po "impresivnim rezultatima" i "robusnom" stilu rada, ranije se pojavljivao u dokumentarnim kriminalističkim emisijama na BBC i Kanalu 4. Tokom službe stvorio je "toksičnu" atmosferu unutar svog tima na aplikaciji Vocap.

Strit je iz Hantingdona predvodio južni Tim za uticaj na zajednicu iz policijske stanice Kemborn, čiji je primarni zadatak bio suzbijanje organizovanog kriminala i trgovine drogom. Pre nego što je napustio službu 2024. godine, podsticao je kolege da maltretiraju privedenog tinejdžera, a od saradnika je tražio i eksplicitni snimak uhapšene žene.

Podsticanje nasilja i pretnje privedenom maloletniku

Službenici za borbu protiv korupcije otkrili su dve njegove Vocap grupe još 2021. godine, nakon što ga je prijavio jedan mladi oficir.

U porukama pronađenim u telefonu, Strit je zagovarao nasilje dečakom (17), pozivajući kolege da mu "razbiju tu malu glavu". Uz to, snimio je i prosledio video-zapise u kojima uz psovke upućuje direktne pretnje privedenom dečaku.

Zloupotreba i deljenje intimnih fotografija osumnjičene

Drugo delo zloupotrebe položaja odnosi se na incident u kojem je njegov kolega, policajac Džoš Vilijams (38), pregledao sadržaj telefona žene osumnjičene za trgovinu drogom.

Iako ih je ona pri hapšenju izričito upozorila da se u telefonu nalaze njene privatne i intimne fotografije kako bi sprečila njihovo deljenje, Vilijams je u oktobru 2020. poslao poruku Stritu o sadržaju uređaja.

Strit ga je tada upitao da li ima "nekih golih slika". Vilijams je potom uslikao ekran sa fotografijama osumnjičene u donjem vešu i prosledio ih Stritu, obavestivši ga i o intimnom video-snimku.

Šest meseci kasnije, Strit mu je ponovo pisao tražeći taj snimak kako bi ga "pokazao momcima s fudbala". Na svedočenju u sredu, žrtva je opisala da je pretrpela "ogroman šok, povređenost, bes i poniženje".

I kolega osuđen na 16 meseci zatvora

Vilijams je otpušten iz službe nakon što je prošle godine priznao krivicu za zloupotrebu položaja, a sada je osuđen na 16 meseci zatvora. Strit je ranije priznao krivicu po dve tačke optužnice za neovlašćeno otkrivanje ličnih podataka.

Emili Bari iz Nezavisne kancelarije za ponašanje policije (IOPC) ocenila je Stritove postupke kao "užasne i predstavlja apsolutnu zloupotrebu položaja". Istakla je da je Strit podsticao druge na neprimereno ponašanje i stvorio okruženje u kojem mlađi oficiri nisu mogli da mu se suprotstave.

Dodala je i da je javnost opravdano zgrožena činjenicom da su policajci bez ikakvog službenog razloga delili intimne fotografije i da je prećeno privedenom detetu, naglasivši da izrečene zatvorske kazne jasna poruka da krivična dela policajaca neće proći bez posledica.