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U urušavanju rudnika zlata u Sudanu poginulo je najmanje 67 ljudi, saopšteno je danas.

Preživeli su naveli da se nesreća dogodila u rudniku zlata Al-Zara, u gradu Nuhud u provinciji Zapadni Kordofan, području pod kontrolom paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF), koje se već duže od tri godine bore protiv sudanske vojske.

Mreža sudanskih lekara, medicinska organizacija koja prati dešavanja u ratu u Sudanu, objavila je podatke o broju žrtava i upozorila da bi taj broj mogao da poraste dok spasioci nastavljaju potragu za ljudima zarobljenim pod ruševinama.

Organizacija je navela da taj rudnik, neformalno postrojenje u kojem rade radnici bez ikakve regulative, nije ispunjavao osnovne bezbednosne i zaštitne standarde.

Preživeli navode da se mnogi ljudi i dalje vode kao nestali.

Sudan je veliki proizvođač zlata, ali su nesreće sa smrtnim ishodom usled urušavanja rudnika česta pojava u zemlji u kojoj se bezbednosni standardi uglavnom ne poštuju.

U urušavanju rudnika 2023. godine poginulo je 14 rudara, dok je u nesreći 2021. godine stradalo 38 ljudi.