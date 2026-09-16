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Ukrajinske snage pogodile su ruski bombarder Su-24 u vazduhoplovnoj bazi Saki na okupiranom Krimu, zajedno sa nizom drugih ciljeva u napadima izvedenim između 15. i 16. septembra, saopštio je 16. septembra Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Generalštab je naveo da je ruski Su-24 pogođen, dok se razmere štete nastale u napadu na vazduhoplovnu bazu Saki još procenjuju.

Suhoj Su-24 je taktički bombarder sa dva motora razvijen u Sovjetskom Savezu, koji i dalje koriste i ukrajinske i ruske snage.

U blizini grada Donjecka ukrajinske snage pogodile su i rusku lokaciju za lansiranje i skladištenje dronova, navodi Generalštab.

Gađane stanice za kontrolu dronova i skladišta

Ukrajinske snage pogodile su i tri zemaljske kontrolne stanice za ruske dronove u Staromlinivki i Pokrovsku u Donjeckoj oblasti, kao i u Pokrovskom u Zaporoškoj oblasti, saopštio je Generalštab.

Pored toga, ukrajinska vojska tvrdi da je pogođeno skladište municije u Luganskoj oblasti, kao i skladišta goriva i maziva u Luganskoj i Zaporoškoj oblasti.

Vazduhoplovna baza Saki više puta je bila meta ukrajinskih snaga. Ukrajinska specijalna jedinica Omega saopštila je 16. jula da je u toj bazi na Krimu pogodila ruski frontalni bombarder Su-24M.

Su-24M je modernizovana verzija sovjetskog supersoničnog bombardera Suhoj Su-24, koji Rusija koristi za izvođenje udara na ciljeve na zemlji.