POGOĐEN AVION VREDAN 25 MILIONA DOLARA Brutalno razoren u napadu usred vojne baze! Pogledajte snimak buktinje (VIDEO)
- U blizini Donjecka pogođena je ruska lokacija za lansiranje i skladištenje dronova, kao i tri zemaljske kontrolne stanice.
- Ukrajinski Generalštab tvrdi da su pogođena i skladišta municije, goriva i maziva u Luganskoj i Zaporoškoj oblasti.
Ukrajinske snage pogodile su ruski bombarder Su-24 u vazduhoplovnoj bazi Saki na okupiranom Krimu, zajedno sa nizom drugih ciljeva u napadima izvedenim između 15. i 16. septembra, saopštio je 16. septembra Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.
Generalštab je naveo da je ruski Su-24 pogođen, dok se razmere štete nastale u napadu na vazduhoplovnu bazu Saki još procenjuju.
Suhoj Su-24 je taktički bombarder sa dva motora razvijen u Sovjetskom Savezu, koji i dalje koriste i ukrajinske i ruske snage.
U blizini grada Donjecka ukrajinske snage pogodile su i rusku lokaciju za lansiranje i skladištenje dronova, navodi Generalštab.
Gađane stanice za kontrolu dronova i skladišta
Ukrajinske snage pogodile su i tri zemaljske kontrolne stanice za ruske dronove u Staromlinivki i Pokrovsku u Donjeckoj oblasti, kao i u Pokrovskom u Zaporoškoj oblasti, saopštio je Generalštab.
Pored toga, ukrajinska vojska tvrdi da je pogođeno skladište municije u Luganskoj oblasti, kao i skladišta goriva i maziva u Luganskoj i Zaporoškoj oblasti.
Vazduhoplovna baza Saki više puta je bila meta ukrajinskih snaga. Ukrajinska specijalna jedinica Omega saopštila je 16. jula da je u toj bazi na Krimu pogodila ruski frontalni bombarder Su-24M.
Su-24M je modernizovana verzija sovjetskog supersoničnog bombardera Suhoj Su-24, koji Rusija koristi za izvođenje udara na ciljeve na zemlji.
Avion može da koristi vođenu i nevođenu municiju, a Moskva ga je intenzivno upotrebljavala tokom rata u Ukrajini.
(Kurir.rs/TheKyivIndependent)